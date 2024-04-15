Такого с долларом еще не было: официальный курс валюты резко вырос и побил исторический рекорд

НБУ обновил официальный курс доллара до очередного исторического рекорда. На 16 апреля тот рассчитан на уровне 39,47 грн, что сразу на 17 коп. превышает текущий курс, который также является рекордным. Впрочем, волноваться из-за действий Нацбанка не стоит, ведь прогнозный курс, "записанный" правительством в бюджете-2024, составляет 40,7 грн/доллар.

Об установлении нового рекорда сообщили в самом Нацбанке. В то же время зампредседателя регулятора Сергей Николайчук ранее объяснил: при режиме управляемой гибкости изменение курса в ту или иную сторону является нормальным явлением. Более того, подчеркнул он, НБУ предупреждал, что подобное может происходить.

"Как и обещал НБУ, курс может как ослабляться, когда ситуация на рынке ухудшается, так и меняться, когда ситуация улучшается. Как это, например, было в октябре и первой половине ноября", – сказал Николайчук.

Рекорды долго не держатся

В целом же в последнее время НБУ регулярно обновляет исторический рекорд официального курса доллара. И часто эти рекорды "живут" не больше суток.

Так, именно столько продержался текущий. Также ежедневно курс менялся, к примеру, в период с 18 по 21 марта.

Безналичный курс доллара обновил максимум

Обновил свой максимум и безналичный курс доллара. Так, торговля на площадке Bloomberg 15 апреля завершилась на уровне 39,61 грн/доллар.

"Продажи доллара Нацбанком на межбанке сегодня оцениваются в объеме чуть менее 100 млн долларов", – отметили аналитики "Минфина".

Как сообщал OBOZ.UA, украинцы могут купить столько наличной иностранной валюты, сколько им потребуется – в т. ч. долларов. Причем как в банках, так и в обменниках, ведь соответствующие ограничения больше не действуют.

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