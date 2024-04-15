Обменники готовятся существенно переписать курс доллара: чего ожидать украинцам в ближайшие дни

В Украине ожидается существенное изменение курса наличного доллара – как в банках, так и обменниках. Причем неоднородное: удешевление в покупке и удорожание в продаже. По прогнозам экспертной среды, на текущей рабочей неделе (до 19 апреля) стоимость американской валюты в обменниках будет находится в пределах от 38,6 до 39,95 грн. Вечером же 15 апреля они покупают доллар в среднем по 39,24 грн, а продают по 39,68 грн.

О курсовых ожиданиях рассказал финансовый аналитик Алексей Козырев. Он отметил: основная часть обменников будет работать со спредом (разницей между курсами продаж и покупки) в пределах 20-30 коп.

Каким будет курс доллара в банках

В банках же, по словам аналитика, курс будет находиться в пределах от 38,7 до 40 грн. Вечером же 15 апреля они:

покупают доллар в среднем по 39,22 грн;

продают по 39,65 грн.

Что будет происходить на рынке

В целом же, отметил Козырев, ситуация на валютном рынке будет "напряженной, хотя и полностью контролируемой Нацбанком". В частности, у бизнеса наступает период расчетов с бюджетом как за предыдущий месяц, так и – у многих – за первый квартал, а "это всегда позитив для гривни".

"Экспортеры охотнее в такой период продают валюту для расчетов с бюджетом. А у импортеров ее становится меньше для покупки валюты по тем же причинам необходимости расчетов с государством", – объяснил он.

Кроме того, отметил Козырев, относительно стабильная разница курсов на наличном рынке и на межбанке также поддержит гривню. А также, среди прочего, сохранение высокого уровня золотовалютных резервов.

Впрочем, будут и негативные факторы, которые могут повлиять на украинскую валюту. Среди прочего, по словам аналитика, это:

неопределенность по объемам помощи от США;

блокирование поляками границы с Украиной.

"[Последнее] усложняет не только саму логистику для нашего экспорта и делает ее дороже, но и негативно влияет на экономику Украины. Поскольку аграрии сейчас — одни из основных налогоплательщиков и создатели рабочих мест в стране", – объяснил аналитик.

Как сообщал OBOZ.UA, в целом же украинцы могут купить столько наличной иностранной валюты, сколько им потребуется – в т. ч. долларов. Причем как в банках, так и в обменниках, ведь соответствующие ограничения больше не действуют.

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