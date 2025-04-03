'Американцы станут слабее, чем вчера': Макрон резко высказался по поводу новых пошлин США. Видео

Решение президента США Дональда Трампа о введении новых таможенных тарифов необоснованно и стало шоком для мировой торговли. Однако оно окажет негативное влияние в первую очередь на экономику Соединенных Штатов и самих американцев.

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Об этом сказал президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с представителями отраслей, наиболее пострадавших от новых тарифных мер США. Он напомнил Трампу о основах экономической теории.

"Вчерашние заявления президента Трампа стали шоком для международной торговли не только для ЕС и Франции, но и для бесперебойного функционирования всей торговли", – сказал Макрон.

Президент Франции подчеркнул, что в таможенный список Трампа вошли такие заморские регионы как остров Реюньон в Индийском океане и владения Сен-Пьер и Микелон, на острове Сен-Пьер в Атлантическом океане, которые США обложили непомерно высокими тарифами: Реюньон - 79%

"Это масштабы, которые в любом случае беспрецедентны", – подчеркнул Макрон.

Он призвал к "очень особой мобилизации правительства и делового мира" и активации "находящихся в наших руках механизмов, таких как механизм против принуждения".

Также французский лидер напомнил своему американскому коллеге об основах экономической теории.

"Решение, объявленное вчера вечером, было жестоким и необоснованным. Оно необоснованно, потому что вы не можете исправить торговый дисбаланс путем введения таможенных тарифов. Основы экономической теории показывают обратное", – подчеркнул президент Франции.

По его словам, масштаб и негативный характер новых пошлин повлияют, прежде всего, на американскую экономику.

"Одно можно сказать наверняка: благодаря сегодняшним решениям американская экономка и американцы, как бизнес, так и граждане, станут слабее, чем вчера. И беднее", – подчеркнул Эммануэль Макрон.

Напомним: ночью на 3 апреля президент США Дональд Трамп подписал указ о взаимной пошлине "по всему миру". Согласно документу, США вводят 10% пошлины практически на весь импорт, и еще более высокие сборы для десятков стран с крупнейшими торговыми дефицитами в отношениях с США.

Как сообщал OBOZ.UA:

Китай и ЕС готовят жесткие ответы США на пошлины, введенные президентом Дональдом Трампом. В частности, Китай призвал отменить решение, а также пригрозил принять контрмеры для защиты собственных интересов.

Великобритания обнародовала список товаров США для возможных таможенных пошлин в Трамп. Этот 400-страничный ориентировочный список включал в себя: от бинокля и виски Бурбон до автомобильных запчастей и сыра.

В ответ на неоправданные действия США Канада вводит зеркальные пошлины и будет взимать 25% всех ввезенных из Штатов автомобилей, не соответствующих соглашению о свободной торговле USMC. Об этом заявил премьер-министр Канады Марк Карни.

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