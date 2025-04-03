Будет глобальная торговая война? Китай и ЕС готовят жесткие ответы США на пошлины

Евросоюз и Китай готовят ответ США на введенные президентом Дональдом Трампом пошлины. В частности, Китай призвал отменить решение, а также пригрозил принять контрмеры для защиты собственных интересов.

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Об этом сообщат Reuters. Отмечается: в министерстве торговли Китая заявили, что действия США "игнорируют баланс интересов, достигнутый в ходе многосторонних торговых переговоров".

"Китай решительно выступает против этого. И примет контрмеры для защиты своих прав и интересов", – заявили в министерстве.

В свою очередь, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС готов ответить контрмерами на американские пошлины. По ее словам, первое решение уже готовится – и оно затронет сталь.

"Использование пошлин в качестве первого и последнего инструмента не решит проблему. С самого начала мы всегда были готовы вести переговоры с США – чтобы устранить любые оставшиеся барьеры для трансатлантической торговли. В то же время мы готовы отреагировать. Мы уже завершаем первый пакет контрмер в ответ на тарифы на сталь. Как европейцы мы всегда будем продвигать и защищать наши интересы и ценности.", – сказала фон дер Ляйен.

При этом она подчеркнула: решение Трампа является "серьезным ударом по мировой экономике". Ведь оно, по ее словам, приведет к тому, что, в частности:

Миллионы граждан "столкнутся с более высокими счетами за продукты".

Лекарства и транспорт будут стоить дороже.

Инфляция вырастет.

В то же время, отметила фон дер Ляйен, в ЕС видят возможность решить разногласия с США путем переговоров. Она подчеркнула: в Евросоюзе хотят работать "над снижением барьеров, а не над их повышением".

"Есть и альтернативный путь. Еще не поздно решать проблемы путем переговоров", – резюмировала президент Европейской комиссии.

Напомним: в ночь на 3 апреля президент США Дональд Трамп подписал указ о взаимных пошлинах "по всему миру". Согласно документу, США вводят 10% пошлины практически на весь импорт и еще более высокие сборы для десятков стран с крупнейшими торговыми дефицитами в отношениях с США.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия, Беларусь, Куба и Северная Корея остались вне новых пошлин. Причина, по словам Белого дома, – уже действующие санкции и высокие пошлины, которые, по словам представителей Белого дома, фактически исключают торговлю с этими государствами.

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