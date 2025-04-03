'Неоправданные и ошибочные': премьер Канады ответил на пошлины Трампа. Видео

Канада не вошла в список новых таможенных тарифов, введенных президентом США Дональдом Трампом 2 апреля. Однако пошлины на канадские автомобили, объявленные им на прошлой неделе, вступили в силу, и они вместе с новыми негативно отразятся по всему миру и на канадском бизнесе в частности. Все эти пошлины неоправданны и ошибочны.

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Об этом заявил премьер-министр Канады Марк Карни в четверг, 3 апреля во время пресс-конференции. Он объявил о введении Оттавой 25% пошлины на автомобили из США.

"Мы получили подтверждение, что последние взаимные тарифы не будут наложены на Канаду. В то же время президент Трамп подтвердил, что пошлины, объявленные на прошлой неделе против нашей автомобильной промышленности вступят в силу, и они действительно вступили в силу сегодня. Итак, хотя вчера не были введены дальнейшие пошлины в отношении Канады, действия президента США отразятся здесь, в Канаде и во всем мире", – сказал Марк Карни.

Он отметил, что три разных группы пошлин США остаются в силе, и они и дальше будут создавать значительные угрозы для канадского бизнеса.

"Все они неоправданны, необоснованны и, по нашему мнению, ошибочны", – подчеркнул премьер Канады.

Марк Карни заявил, что в ответ на неоправданные действия США Канада вводит зеркальные пошлины и будет взимать 25% со всех ввезенных из Штатов автомобилей, не соответствующих соглашению о свободной торговле USMC. В то же время, Мексики это не коснется.

"Пошлины не будут действовать против автомобильных составляющих из Мексики, соблюдающее условия соглашения о свободной торговле", – отметил канадский премьер.

Напомним: ночью на 3 апреля президент США Дональд Трамп подписал указ о взаимной пошлине "по всему миру". Согласно документу, США вводят 10% пошлины практически на весь импорт, и еще более высокие сборы для десятков стран с крупнейшими торговыми дефицитами в отношениях с США.

Как сообщал OBOZ.UA, Китай и ЕС готовят жесткие ответы США на введенные президентом Дональдом Трампом пошлины. В частности, Китай призвал отменить решение, а также пригрозил принять контрмеры для защиты собственных интересов.

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