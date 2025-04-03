От бинокля до сыра с виски: Британия обнародовала список товаров США для возможных таможенных пошлин Трампу

Великобритания в среду, 3 апреля, опубликовала 400-страничный список американских товаров, которые она может обложить пошлиной в ответ на "историческое" решение президента США Дональда Трампа о введении таможенных тарифов. При этом Лондон продолжает переговоры с Вашингтоном по достижению экономического соглашения.

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Список включает 8000 категорий товаров, которые Великобритания импортирует из США. Об этом пишет Archive Today.

Этот "ориентировочный список" включал все от бинокля и виски Бурбон до автомобильных запчастей и сыра. В список также входят бензиновые, дизельные и электромобили, а также продукты питания, в том числе мясо и рыба.

В британском правительстве отметили, что не все товары из списка будут подлежать наложению пошлин. Список охватывает около 27% британского импорта американских товаров и в ближайшие четыре недели его будут обсуждать с бизнесом.

Британия заявляет, что приняла "холоднокровный" подход к 10-процентному таможенному тарифу Трампа – самого низкого среди масштабных пошлин для десятков других стран, и не последовала за Европейским союзом и другими экономиками, которые немедленно пригрозили принять ответные меры.

Министр внешней торговли Джонатан Рейнольдс сказал, что его приоритетом является достижение соглашения с США, но консультации с бизнесом является официальным шагом, необходимым для того, чтобы правительство могло "иметь на столе" все варианты во время переговоров со Штатами об экономическом соглашении.

"Переговоры с США и дальше будут отражать наш мандат на обеспечение экономической стабильности, поскольку мы настаиваем на торговых отношениях, поддерживающих бизнес с обеих сторон Атлантики", – заявил Рейнольдс.

Консультации с бизнесом продлятся до 1 мая. Однако, как заявил британский министр, они будут остановлены, а любые меры отменены, если Лондон и Вашингтон договорятся о соглашении.

Напомним: ночью на 3 апреля президент США Дональд Трамп подписал указ о взаимной пошлине "по всему миру". Согласно документу, США вводят 10% пошлины практически на весь импорт, и еще более высокие сборы для десятков стран с крупнейшими торговыми дефицитами в отношениях с США.

Как сообщал OBOZ.UA, Китай и ЕС готовят жесткие ответы США на введенные президентом Дональдом Трампом пошлины. В частности, Китай призвал отменить решение, а также пригрозил принять контрмеры для защиты собственных интересов.

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