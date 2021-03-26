Застрявший в Суэцком канале контейнеровоз спровоцировал массу фотожаб и мемов в сети. Фото

Контейнеровоз Ever Given компании Evergreen перед тем как войти в Сэцкий канал и застрять в нем выписал неоднозначную фигуру в Красном море.

Это и факт, что огромное судно длиной в 400 м пытались откопать с помощью маленького экскаватора, вызвали волну фотожаб и мемов в соцсетях (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Ни буксиры, ни экскаватор пока не помогли освободить Суэцкий канал, который оказался заблокированным. В результате в пробке встали сотни других судов.

Люди стали сравнивать ситуацию с контейнеровозом с жизненными трудностями, а также просто троллить неоднозначную фигуру.

Как сообщал OBOZREVATEL, инцидент с судном Ever Given произошел 23 марта. Контейнеровоз сел на мель и застрял поперек канала, заблокировав один из крупнейших судоходных маршрутов мира, который соединяет Средиземное и Красное море.