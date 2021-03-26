Застряглий в Суецькому каналі контейнеровоз спровокував масу фотожаб і мемів в мережі. Фото

Контейнеровоз Ever Given компанії Evergreen перед тим як увійти в Сецкій канал і застрягти в ньому виписав неоднозначну фігуру в Червоному морі.

Це і факт, що величезне судно довжиною в 400 м намагалися відкопати за допомогою маленького екскаватора, викликало хвилю фотожаб і мемів в соцмережах (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

Ані буксири, ані екскаватор поки не допомогли звільнити Суецький канал, який заблоковано. Як наслідок, в заторі встали сотні інших судів.

Люди стали порівнювати ситуацію з контейнеровозом з життєвими труднощами, а також просто тролити неоднозначну фігуру.

Як повідомляв OBOZREVATEL, інцидент з судном Ever Given стався 23 березня. Контейнеровоз сів на мілину і застряг поперек каналу, заблокувавши один з найбільших судноплавних маршрутів світу, який з'єднує Середземне і Червоне море.