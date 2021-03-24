В Суэцком канале огромное судно село на мель и заблокировало движение. Фото

В Египте огромный грузовой контейнеровоз сел на мель в Суэцком канале и заблокировал движение, из-за чего там образовалась пробка из морских судов.

Инцидент произошел вскоре после его захода из Красного моря утром во вторник, 23 марта. Об этом сообщает Sky News.

Отмечается, что контейнеровоз Ever Given тайваньской транспортной компании Evergreen Marine стал поперек канала, заблокировав движение в обоих направлениях. Из-за этого почти 15 кораблей застряли за ним.

Несколько буксиров пытались переместить его, но попытки не удались. Местные власти признали, что такой процесс может занять до двух дней.

Ever Given, на борту которого находились тысячи тяжеловесных контейнеров, направлялся из Китая через Тайбэй и Малайзию в нидерландский порт Роттердам, куда должен был прибыть 31 марта. По данным международной системе позиционирования судов (AIS), на утро 24 марта из-за него к югу от Суэцкого канала в Красном море скопилось большое количество кораблей, которые ждали прохода.

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