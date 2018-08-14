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Усі "Путіни" різні: розкрилася таємниця двійників глави Росії

33.1тЧитати новину російською

Через величезну кількість двійників наразі вже ніхто точно не знає, як виглядає справжній президент Росії Володимир Путін.

Про це заявив відомий російський адвокат і правозахисник Микола Полозов, який займається захистом кримських політв'язнів, у інтерв'ю "Фактам".

"Дуже важко сказати, де справжній Путін. Дуже багато конспірологічних версій. Не виключаю, що за понад18 років могли знайти достатню кількість персонажів, які здатні виконувати цю роль, коли потрібне спілкування з людьми", - каже він.

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За його словами, всі "Путіни" між собою відрізняються: "Один старший, інший молодший, у когось трохи більше ботокса, у когось менше. Він дуже різний. Думаю, з цим сперечатися ніхто не буде. Тому визначити, хто з них хто, важко".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Путін під час візиту 4 серпня до анексованого Криму постав відразу у двох образах, які разюче відрізняються.

Особи
Володимир ПутінМикола Полозов
Місце
Росія
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Комментарии на сайте не модерированы
Шуликов Петр
Шуликов Петр
А Полозов - настоящий? Не думаю....
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1
Приходько Егор
Приходько Егор
ночью с порошенкой выпивал и на утро такую чушь понёс! не видитесь с порошенкой.
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3
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2 из 3 ответов | показать все
Костюк Олександр
Костюк Олександр
Podkowa Dmytro, та в них зараз на гебешні ботоферми набирають всяку підзаборну наволоч. Яку на іншу роботу ніхто і не візьме. Оце їх рівень, лексика обмежується десятками матерних виразів, рівень мислення - анально-генітальний. Така зараз Расія.
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2
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Podkowa Dmytro
Podkowa Dmytro
Приходько Егор, выучи наконец свой русский язык, не позорься.
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