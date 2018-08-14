Усі "Путіни" різні: розкрилася таємниця двійників глави Росії

Через величезну кількість двійників наразі вже ніхто точно не знає, як виглядає справжній президент Росії Володимир Путін.

Про це заявив відомий російський адвокат і правозахисник Микола Полозов, який займається захистом кримських політв'язнів, у інтерв'ю "Фактам".

"Дуже важко сказати, де справжній Путін. Дуже багато конспірологічних версій. Не виключаю, що за понад18 років могли знайти достатню кількість персонажів, які здатні виконувати цю роль, коли потрібне спілкування з людьми", - каже він.

За його словами, всі "Путіни" між собою відрізняються: "Один старший, інший молодший, у когось трохи більше ботокса, у когось менше. Він дуже різний. Думаю, з цим сперечатися ніхто не буде. Тому визначити, хто з них хто, важко".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Путін під час візиту 4 серпня до анексованого Криму постав відразу у двох образах, які разюче відрізняються.