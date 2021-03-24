У Суецькому каналі величезне судно сіло на мілину й заблокувало рух. Фото

Марина Ліснічук
Марина Ліснічук
Курйози
3,5 т.
У Суецькому каналі величезне судно сіло на мілину й заблокувало рух. Фото

У Єгипті величезний вантажний контейнеровоз сів на мілину в Суецькому каналі й заблокував рух, через що там утворився затор із морських суден.

Інцидент трапився невдовзі після його заходу з Червоного моря вранці у вівторок, 23 березня. Про це повідомляє Sky News.

Зазначається, що контейнеровоз Ever Given тайванської транспортної компанії Evergreen Marine став поперек каналу, заблокувавши рух в обох напрямках. Через це майже 15 кораблів застрягли за ним.

Судно Ever Given сіло на мілину в Суецькому каналі

Декілька буксирів оточили судно й тривалий час намагалися перемістити його, але спроби не вдалися. Місцева влада визнала, що такий процес може зайняти до двох днів.

Величезний контейнеровоз застряг у Суецькому каналі

Ever Given, на борту якого перебувало тисячі великовагових контейнерів, прямував із Китаю через Тайбей і Малайзію у нідерландський порт Роттердам, куди мав прибути 31 березня. За даними міжнародної системи позиціонування суден (AIS), на ранок 24 березня через нього на південь від Суецького каналу в Червоному морі скупчилася велика кількість кораблів, які чекали проходу.

Затор у Суецькому каналі
Судно Ever Given у Суецькому каналі заблокувало рух в обох напрямках

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