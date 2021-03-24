У Суецькому каналі величезне судно сіло на мілину й заблокувало рух. Фото

У Єгипті величезний вантажний контейнеровоз сів на мілину в Суецькому каналі й заблокував рух, через що там утворився затор із морських суден.

Інцидент трапився невдовзі після його заходу з Червоного моря вранці у вівторок, 23 березня. Про це повідомляє Sky News.

Зазначається, що контейнеровоз Ever Given тайванської транспортної компанії Evergreen Marine став поперек каналу, заблокувавши рух в обох напрямках. Через це майже 15 кораблів застрягли за ним.

Декілька буксирів оточили судно й тривалий час намагалися перемістити його, але спроби не вдалися. Місцева влада визнала, що такий процес може зайняти до двох днів.

Ever Given, на борту якого перебувало тисячі великовагових контейнерів, прямував із Китаю через Тайбей і Малайзію у нідерландський порт Роттердам, куди мав прибути 31 березня. За даними міжнародної системи позиціонування суден (AIS), на ранок 24 березня через нього на південь від Суецького каналу в Червоному морі скупчилася велика кількість кораблів, які чекали проходу.

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