В сеть попала найденная в лесу записка с сокровенными желаниями незнакомки

В Киеве во время прогулки случайно нашли список желаний и целей, которые загадала для себя неизвестная женщина.

Фото письма на своей странице в Facebook показал киевлянин Александр Синельников.

Отмечается, что бумага была сложена несколько раз и прикреплена к воздушному шарику, она немного намокла, но еще возможно разобрать текст.

На листе женщина просила себе вес в 56 килограммов, добровольные ежемесячные подарки от мужа, 10 тысяч евро (270 тыс. грн) зарплаты в месяц, трехнедельный отпуск в Таиланде, здоровые печень и гормональную систему.

Помимо прочего, незнакомка пожелала еще и онлайн-курс тренировок со своим кумиром Катей Усмановой.

Смотрите на видео, что из себя представляет 30-летняя фитнес-модель Усманова:

Стоит заметить, что четкое описание своей идеальной жизни на бумаге и последующая визуализация каждого из желаний, - популярная техника среди людей, которые хотят изменить свою жизнь.

После всего каждый выбирает самостоятельно, что делать с бумагой: сжечь, спрятать под подушку, бросить в бутылке в реку и т.д.

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