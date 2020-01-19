"А где Андрей? А где Виола?!" Популярный блогер показал вайн про генофонд и взорвал сеть, видео

Популярный блогер Андрей Борисов (известный в сети как Ган_13 или GAN_13_) выпустил в 2020 году несколько коротких смешных видео, одно из которых просто взорвало сеть.

Вайн собрал уже миллионы просмотров, десятки тысяч "лайков" и тысячи комментариев в Instagram и на YouTube.

Отмечается, что по сюжету девушка знакомит своих подруг с парнем, те выпроваживают ее из комнаты, после чего начинают давить юношу вопросами, угрозами и оскорблениями, пока одна из них, Виола, пристает к нему под столом.

"Да я примеряю его генофонд!", - отвечает она на замечания.

Позже девушки начинают активно рассказывать о подруге скандальные истории, когда та заходит и интересуется: "А где Андрей?".

"А где Виола?!", - начинают что-то подозревать подруги.

"Отличный генофонд!", - доносится крик Виолы под аккомпанемент недвусмысленных звуков.

Все роли традиционно сыграл сам Борисов, примерив сразу несколько париков.

Смотрите этот вайн на 3:48 видео:

Стоит заметить, что ролик сильно пришелся по душе зрителям и собрал больше всего топовых комментариев:

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