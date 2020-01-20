У мережу потрапила знайдена в лісі записка з потаємними бажаннями незнайомки

У Києві під час прогулянки випадково знайшли список бажань і цілей, які загадала для себе невідома жінка.

Фото листа на своїй сторінці в Facebook показав киянин Олександр Синельников.

Відзначається, що папір було складено кілька разів і прикріплено до повітряної кульки, він трохи змок, але ще можливо розібрати текст.

На аркуші жінка просила собі вагу в 56 кілограмів, добровільні щомісячні подарунки від чоловіка, 10 тисяч євро (270 тис. грн) зарплати в місяць, тритижневу відпустку в Таїланді, здорові печінку і гормональну систему.

Крім іншого, незнайомка побажала ще й онлайн-курс тренувань зі своїм кумиром Катериною Усмановою.

Дивіться на відео, що з себе представляє 30-річна фітнес-модель Усманова:

Варто зауважити, що чіткий опис свого ідеального життя на папері і подальша візуалізація кожного з бажань, - популярна техніка серед людей, які хочуть змінити своє життя.

Після всього кожен вибирає самостійно, що робити з папером: спалити, заховати під подушку, кинути в пляшці в річку і т.д.

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