Украинская ведущая назвала Шевченко борцом с СССР и оконфузилась. Видео

Украинская ведущая оконфузилась в эфире 24 канала, заявив, что известный поэт Тарас Шевченко активно противостоял советской власти.

Курьез случился во время чествования 206 годовщины со дня рождения Шевченко. Видео быстро распространилось по сети, а украинцы подметили, что "противостоял" поэт власти СССР, судя по словам ведущей, задолго до образования союза. (Чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца экрана)

"Был членом Кирилло-Мефодиевского братства, активно противостоял советской власти, за свою проукраинскую деятельность дважды находился в ссылке", – сказала она.

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