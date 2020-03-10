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10 марта • обновлено в 10:40
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Украинская ведущая назвала Шевченко борцом с СССР и оконфузилась. Видео

5.1т
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Украинская ведущая оконфузилась в эфире 24 канала, заявив, что известный поэт Тарас Шевченко активно противостоял советской власти.

Курьез случился во время чествования 206 годовщины со дня рождения Шевченко. Видео быстро распространилось по сети, а украинцы подметили, что "противостоял" поэт власти СССР, судя по словам ведущей, задолго до образования союза. (Чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца экрана)

"Был членом Кирилло-Мефодиевского братства, активно противостоял советской власти, за свою проукраинскую деятельность дважды находился в ссылке", – сказала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский с женой почтили память Тараса Шевченко, но нарвались на гнев

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Автор
Анатолий Запорожский
Персона
Тарас Шевченко
Место
Украина
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Комментарии
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
она имела ввиду- Тарас был оппозиционером- любой власти ! Таких много . Его же из крепостных выкупили добрые люди.
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0
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фил филька
фил филька
фейкомётство укросми поставлено на поток. не успевают фильтровать даже очевидное вранье))
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6
0
фил филька
фил филька
шарий уже поржал над этим))
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5
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Почему только она,вся страна давно сконфузилась..
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