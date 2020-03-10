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10 березня • оновлено в 10:42
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Українська ведуча назвала Шевченка борцем з СРСР і осоромилася. Відео

5.2т
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Українська ведуча осоромилася в ефірі 24 каналу, заявивши, що відомий поет Тарас Шевченко активно протистояв радянській владі.

Курйоз стався під час вшанування 206 річниці від дня народження Шевченка. Відео швидко поширилося по мережі, а українці помітили, що "протистояв" поет владі СРСР, судячи зі слів ведучої, задовго до утворення союзу. (Щоб подивитися відео, проскрольте до кінця екрану)

"Був членом Кирило-Мефодіївського братства, активно протистояв радянській владі, за свою проукраїнську діяльність двічі перебував на засланні", – сказала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Зеленський з дружиною вшанували пам'ять Тараса Шевченка, але нарвалися на гнів

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Автор
Анатолій Запорожський
Особа
Тарас Шевченко
Місце
Україна
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Коментарі
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
она имела ввиду- Тарас был оппозиционером- любой власти ! Таких много . Его же из крепостных выкупили добрые люди.
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0
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фил филька
фил филька
фейкомётство укросми поставлено на поток. не успевают фильтровать даже очевидное вранье))
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6
0
фил филька
фил филька
шарий уже поржал над этим))
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5
0
Oleg Oleg
Oleg Oleg
Почему только она,вся страна давно сконфузилась..
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