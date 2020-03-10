Українська ведуча назвала Шевченка борцем з СРСР і осоромилася. Відео

Українська ведуча осоромилася в ефірі 24 каналу, заявивши, що відомий поет Тарас Шевченко активно протистояв радянській владі.

Курйоз стався під час вшанування 206 річниці від дня народження Шевченка. Відео швидко поширилося по мережі, а українці помітили, що "протистояв" поет владі СРСР, судячи зі слів ведучої, задовго до утворення союзу. (Щоб подивитися відео, проскрольте до кінця екрану)

"Був членом Кирило-Мефодіївського братства, активно протистояв радянській владі, за свою проукраїнську діяльність двічі перебував на засланні", – сказала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Зеленський з дружиною вшанували пам'ять Тараса Шевченка, але нарвалися на гнів

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