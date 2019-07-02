Украиной пронесся мощный ураган: фото и видео безжалостной стихии

В понедельник, 1 июля, по территории Украины пронесся мощный ураган. В частности, непогода наделала беды на Ривенщине и Черниговщине.

В Ривенской области стихия обесточила 35 населенных пунктов, еще три остались без электроэнергии частично, пишет РадиоТрек со ссылкой на "Ривнеоблэнерго". (Чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Как информирует издание, непогода пронеслась в Заречненском, Дубровицком, Рокитновском и в определенной степени Костопильском районах: всего за 10 минут ураган вырывал деревья и воздушные линии электросети.

Украиной пронесся мощный ураган Заречненская газета "Полесье" / Facebook

Заречненская газета "Полесье" сообщила в Facebook, что поселком прошла песчаная буря с сильным ветром, но без дождя.

"Жители Заречного такого еще в своей жизни не видели, как на поселок, с облаком, явилось песчаная буря: "Вот вам и вырезанные леса!" – добавили журналисты.

Украиной пронесся мощный ураган. Заречное Заречненская газета "Полесье" / Facebook

Украиной пронесся мощный. Заречное Заречненская газета "Полесье" / Facebook

Украиной пронесся мощный ураган. Заречное Заречненская газета "Полесье" / Facebook

Украиной пронесся мощный ураган. Заречное Заречненская газета "Полесье" / Facebook

Украиной пронесся мощный ураган. Заречное Заречненская газета "Полесье" / Facebook

Украиной пронесся мощный ураган. Заречное Заречненская газета "Полесье" / Facebook

Украиной пронесся мощный ураган. Заречное Заречненская газета "Полесье" / Facebook

Украиной пронесся мощный ураган. Заречное Заречненская газета "Полесье" / Facebook

Украиной пронесся мощный ураган. Заречное Заречненская газета "Полесье" / Facebook

Украиной пронесся мощный ураган. Заречное Заречненская газета "Полесье" / Facebook

Непогода поднялась и на Черниговщине. Издание Чеline отметило, что во всей области сильный ветер поломал деревья, а также оставил некоторые населенные пункты без света. Ураган не обошел и Чернигов.

Украиной пронесся мощный ураган. Черниговщина Чернигов Оперативный / Тelegram

Украиной пронесся мощный. Черниговщина Чернигов Оперативный / Тelegram

Украиной пронесся мощный ураган. Черниговщина Чернигов Оперативный / Тelegram

Украиной пронесся мощный ураган. Черниговщина Чернигов Оперативный / Тelegram

Украиной пронесся мощный ураган. Черниговщина Чернигов Оперативный / Тelegram

Украиной пронесся мощный ураган. Черниговщина Чернигов Оперативный / Тelegram

Украиной пронесся мощный ураган. Черниговщина Чернигов Оперативный / Тelegram

Украиной пронесся мощный ураган. Черниговщина Чернигов Оперативный / Тelegram

Украиной пронесся мощный ураган. Черниговщина Чернигов Оперативный / Тelegram

Украиной пронесся мощный ураган. Черниговщина Чернигов Оперативный / Тelegram

Украиной пронесся мощный ураган. Черниговщина Чернигов Оперативный / Тelegram

Украиной пронесся мощный ураган. Черниговщина Чернигов Оперативный / Тelegram

Украиной пронесся мощный ураган. Черниговщина Чернигов Оперативный / Тelegram

Украиной пронесся мощный ураган. Черниговщина Чернигов Оперативный / Тelegram

Украиной пронесся мощный ураган. Черниговщина Чернигов Оперативный / Тelegram

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