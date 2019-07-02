Україною пронісся потужний буревій: фото та відео безжальної стихії

В понеділок, 1 липня, територією України пронісся потужний ураган. Зокрема негода наробила лиха на Рівненщині та Чернігівщині.

У Рівненській області стихія знеструмила 35 населених пунктів, ще три залишилися без електроенергії частково, пише РадіоТрек із посиланням на "Рівнеобленерго". (Щоб подивитись фото, доскрольте до кінця сторінки).

Як інформує видання, негода пронеслася у Зарічненському, Дубровицькому, Рокитнівському і певною мірою Костопільському районах: лише за 10 хвилин буревій повиривав дерева та повітряні лінії електромережі.

Україною пронісся потужний буревій Зарічненська газета "Полісся"/Facebook

Зарічненська газета "Полісся" повідомила у Facebook, що селищем пройшла піщана буря із сильним вітром, проте без дощу.

"Жителі Зарічного такого ще у своєму житті не бачили, як на селище, з хмарою, насунула піщана буря: "От вам і вирізані ліси!" — додали журналісти.

Україною пронісся потужний буревій. Заріччя Зарічненська газета "Полісся"/Facebook

Україною пронісся потужний. Заріччя Зарічненська газета "Полісся"/Facebook

Україною пронісся потужний буревій. Заріччя Зарічненська газета "Полісся"/Facebook

Україною пронісся потужний буревій. Заріччя Зарічненська газета "Полісся"/Facebook

Україною пронісся потужний буревій. Заріччя Зарічненська газета "Полісся"/Facebook

Україною пронісся потужний буревій. Заріччя Зарічненська газета "Полісся"/Facebook

Україною пронісся потужний буревій. Заріччя Зарічненська газета "Полісся"/Facebook

Україною пронісся потужний буревій. Заріччя Зарічненська газета "Полісся"/Facebook

Україною пронісся потужний буревій. Заріччя Зарічненська газета "Полісся"/Facebook

Україною пронісся потужний буревій. Заріччя Зарічненська газета "Полісся"/Facebook

Негода здійнялась і на Чернігівщині. Видання Чеline зазначило, що в усій області сильний вітер поламав дерева, а також залишив деякі населені пункти без світла. Буревій не оминув і Чернігів.

Україною пронісся потужний буревій. Чернігівщина Чернігів Оперативний/Тelegram

Україною пронісся потужний. Чернігівщина Чернігів Оперативний/Тelegram

Україною пронісся потужний буревій. Чернігівщина Чернігів Оперативний/Тelegram

Україною пронісся потужний буревій. Чернігівщина Чернігів Оперативний/Тelegram

Україною пронісся потужний буревій. Чернігівщина Чернігів Оперативний/Тelegram

Україною пронісся потужний буревій. Чернігівщина Чернігів Оперативний/Тelegram

Україною пронісся потужний буревій. Чернігівщина Чернігів Оперативний/Тelegram

Україною пронісся потужний буревій. Чернігівщина Чернігів Оперативний/Тelegram

Україною пронісся потужний буревій. Чернігівщина Чернігів Оперативний/Тelegram

Україною пронісся потужний буревій. Чернігівщина Чернігів Оперативний/Тelegram

Україною пронісся потужний буревій. Чернігівщина Чернігів Оперативний/Тelegram

Україною пронісся потужний буревій. Чернігівщина Чернігів Оперативний/Тelegram

Україною пронісся потужний буревій. Чернігівщина Чернігів Оперативний/Тelegram

Україною пронісся потужний буревій. Чернігівщина Чернігів Оперативний/Тelegram

Україною пронісся потужний буревій. Чернігівщина Чернігів Оперативний/Тelegram

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ізмаїл Одеської області 25 червня спіткав страшний ураган — наслідки виявилися сумними. Згодом, 27 червня, у Києві суттєво погіршилася погода — налетів сильний вітер, небо затягнуло чорними хмарами і почалася гроза.

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