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"России настал капец": появилось показательное фото из Крыма

11.9тЧитать материал на украинском

В оккупированном Крыму в Ялте по неизвестной причине с флагштока сполз флаг России.

Фото опубликовала в Twitter блогер RoksolanaToday&Крым, указав, что это неплохой знак для Украины.

"Видимо, России настал давно ожидаемый капец. Над исполкомом Ялты опущен Аквафреш", - написано в сообщении.

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Исполком Ялты

Исполком Ялты

twitter.com/KrimRt

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее оккупанты запретили крымчанам наслаждаться морем, начав возводить новые заборы с колючей проволокой.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
УкраинаЯлта
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Крузенштерн Иван Федорович
Крузенштерн Иван Федорович
Дождались!!! Это пэрэмога! И делать ничего не надо было. Флаг сполз- России капец. Уже завтра репарации пойдут вагонами. Запанують селяне!
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Павлов Дмитрий
Павлов Дмитрий
Тупая песда c xoxлизмом головного мосга немного утомила. Причем тупость из существа с интеллектом инфузории туфельки сочится в любом твите, из любой темы, в которой свинoрылое ничтожество спешит «удивить» своих соплеменышей. Жалкий нарoт.
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Инкогнито Alex
Инкогнито Alex
Павлов Дмитрий, Один нарот? Их там нет? Дедиваевали?
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Дурепа Роксолана выкладывает фото 22 июня когда в память о скорбной дате начала Великой Отечественной войны приспускают гос. флаги
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