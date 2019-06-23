"России настал капец": появилось показательное фото из Крыма

В оккупированном Крыму в Ялте по неизвестной причине с флагштока сполз флаг России.

Фото опубликовала в Twitter блогер RoksolanaToday&Крым, указав, что это неплохой знак для Украины.

"Видимо, России настал давно ожидаемый капец. Над исполкомом Ялты опущен Аквафреш", - написано в сообщении.

Исполком Ялты twitter.com/KrimRt

Видимо, России настал давно ожидаемый капец. Над исполкомом Ялты опущен Аквафреш pic.twitter.com/LtzLIXPQ7n — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 23 июня 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее оккупанты запретили крымчанам наслаждаться морем, начав возводить новые заборы с колючей проволокой.

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