"Росії настав капець": з'явилося показове фото з Криму

В окупованому Криму в Ялті з невідомої причини з флагштока сповз прапор Росії.
Фото опублікувала в Twitter блогер RoksolanaToday & Крим, вказавши, що це непоганий знак для України.
"Мабуть, Росії настав довгоочікуваний капець. Над виконкомом Ялти опущений Аквафреш", - написано в повідомленні.
Виконком Ялти
twitter.com/KrimRt
Мабуть, Росії настав довгоочікуваний капець. Над виконкомом Ялти опущений Аквафреш pic.twitter.com/LtzLIXPQ7n- RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) 23 червня 2019 р
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше окупанти заборонили кримчанам насолоджуватися морем, почавши зводити нові паркани з колючим дротом.
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