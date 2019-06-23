"Росії настав капець": з'явилося показове фото з Криму

В окупованому Криму в Ялті з невідомої причини з флагштока сповз прапор Росії.

Фото опублікувала в Twitter блогер RoksolanaToday & Крим, вказавши, що це непоганий знак для України.

"Мабуть, Росії настав довгоочікуваний капець. Над виконкомом Ялти опущений Аквафреш", - написано в повідомленні.

Виконком Ялти twitter.com/KrimRt

Мабуть, Росії настав довгоочікуваний капець. Над виконкомом Ялти опущений Аквафреш pic.twitter.com/LtzLIXPQ7n - RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) 23 червня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше окупанти заборонили кримчанам насолоджуватися морем, почавши зводити нові паркани з колючим дротом.

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