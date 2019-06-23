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"Росії настав капець": з'явилося показове фото з Криму

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В окупованому Криму в Ялті з невідомої причини з флагштока сповз прапор Росії.

Фото опублікувала в Twitter блогер RoksolanaToday & Крим, вказавши, що це непоганий знак для України.

"Мабуть, Росії настав довгоочікуваний капець. Над виконкомом Ялти опущений Аквафреш", - написано в повідомленні.

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Виконком Ялти

Виконком Ялти

twitter.com/KrimRt

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше окупанти заборонили кримчанам насолоджуватися морем, почавши зводити нові паркани з колючим дротом.

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Тема
анексія Криму
Місце
УкраїнаЯлта
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Крузенштерн Иван Федорович
Крузенштерн Иван Федорович
Дождались!!! Это пэрэмога! И делать ничего не надо было. Флаг сполз- России капец. Уже завтра репарации пойдут вагонами. Запанують селяне!
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Павлов Дмитрий
Павлов Дмитрий
Тупая песда c xoxлизмом головного мосга немного утомила. Причем тупость из существа с интеллектом инфузории туфельки сочится в любом твите, из любой темы, в которой свинoрылое ничтожество спешит «удивить» своих соплеменышей. Жалкий нарoт.
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Инкогнито Alex
Инкогнито Alex
Павлов Дмитрий, Один нарот? Их там нет? Дедиваевали?
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Дурепа Роксолана выкладывает фото 22 июня когда в память о скорбной дате начала Великой Отечественной войны приспускают гос. флаги
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