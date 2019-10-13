"Ни днем, ни ночью": Песков пожаловался на проблемы Путина

Глава России Владимир Путин якобы испытывает проблемы, поскольку не может полноценно отдыхать после работы.

На это пожаловался помощник Путина Дмитрий Песков в разговоре с журналистами. Видео опубликовал Дмитрий Смирнов в Twitter.

"Президенту вообще не удается никогда переключаться. Слишком большой груз на его плечах. И это не прекращается ни днем, ни ночью. И это все является его работой", - рассказал Песков о "героизме" своего шефа.

Песков об отдыхе Путина: Президенту вообще не удается никогда переключаться. Слишком большой груз на его плечах. И это не прекращается ни днем, ни ночью. И это все является его работой pic.twitter.com/XIZWpZTww1 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) October 13, 2019

Как писал OBOZREVATEL, недавно Путина высмеяли из-за личной жизни, сравнив его с Зеленским, Трампом и Макроном, у которых "нет проблем".

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram