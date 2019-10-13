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13 октября • обновлено в 19:22
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"Ни днем, ни ночью": Песков пожаловался на проблемы Путина

1.9т Читать материал на украинском

Глава России Владимир Путин якобы испытывает проблемы, поскольку не может полноценно отдыхать после работы.

На это пожаловался помощник Путина Дмитрий Песков в разговоре с журналистами. Видео опубликовал Дмитрий Смирнов в Twitter.

"Президенту вообще не удается никогда переключаться. Слишком большой груз на его плечах. И это не прекращается ни днем, ни ночью. И это все является его работой", - рассказал Песков о "героизме" своего шефа.

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Как писал OBOZREVATEL, недавно Путина высмеяли из-за личной жизни, сравнив его с Зеленским, Трампом и Макроном, у которых "нет проблем".

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Персоны
Владимир Путин Дмитрий Песков
Место
Россия
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Не стоит у дедушки! (с) Скоро и яйца отвалятся!
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Путин - БОГ украинцев!
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Kuksov Micha, все расейские идиоты по очереди эту чего пишут здесь. Это говорит о полной убогости кацaпской троллячьей братии! Идиоты - какие же вы тупые менты, кацы вонючие!
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Антошин Денис
Антошин Денис
Нет проблем у Зеленского? У него гражданская война и им рулят радикалы. У Трампа? Над ним висит импичмент. У Макрона? Жёлтые жилеты житья не дают.
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