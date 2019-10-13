"Ні вдень, ні вночі": Пєсков поскаржився на проблеми Путіна

Глава Росії Володимир Путін нібито має проблеми, оскільки не може повноцінно відпочивати після роботи.

На це поскаржився помічник Путіна Дмитро Пєсков в розмові з журналістами. Відео опублікував Дмитро Смирнов в Twitter.

"Президенту взагалі не вдається ніколи перемикатися. Занадто великий тягар на його плечах. І це не припиняється ні вдень, ні вночі. І це все є його роботою", - розповів Пєсков про "героїзм" свого шефа.

Пєсков про відпочинок Путіна: Президенту взагалі не вдається ніколи перемикатися. Занадто великий вантаж на його плечах. І це не припиняється ні вдень, ні вночі. І це все є його роботою pic.twitter.com/XIZWpZTww1 - Дмитро Смирнов (@ dimsmirnov175) October 13, 2019

Як писав OBOZREVATEL, недавно Путіна висміяли через особисте життя, порівнявши його з Зеленським, Трампом і Макроном, у яких "немає проблем".

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