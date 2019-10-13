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13 жовтня • оновлено в 19:22
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"Ні вдень, ні вночі": Пєсков поскаржився на проблеми Путіна

1.9т Читати матеріал російською

Глава Росії Володимир Путін нібито має проблеми, оскільки не може повноцінно відпочивати після роботи.

На це поскаржився помічник Путіна Дмитро Пєсков в розмові з журналістами. Відео опублікував Дмитро Смирнов в Twitter.

"Президенту взагалі не вдається ніколи перемикатися. Занадто великий тягар на його плечах. І це не припиняється ні вдень, ні вночі. І це все є його роботою", - розповів Пєсков про "героїзм" свого шефа.

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Як писав OBOZREVATEL, недавно Путіна висміяли через особисте життя, порівнявши його з Зеленським, Трампом і Макроном, у яких "немає проблем".

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Особи
Володимир Путін Дмитро Пєсков
Місце
Росія
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Не стоит у дедушки! (с) Скоро и яйца отвалятся!
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Путин - БОГ украинцев!
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Kuksov Micha, все расейские идиоты по очереди эту чего пишут здесь. Это говорит о полной убогости кацaпской троллячьей братии! Идиоты - какие же вы тупые менты, кацы вонючие!
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Антошин Денис
Антошин Денис
Нет проблем у Зеленского? У него гражданская война и им рулят радикалы. У Трампа? Над ним висит импичмент. У Макрона? Жёлтые жилеты житья не дают.
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