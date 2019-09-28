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28 сентября • обновлено в 20:21
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Путин на "передке": в сети высмеяли очередной "прорыв" в "ДНР"

4.2т Читать материал на украинском

У террористов "ДНР" нашли автомобиль с изображением главы РФ Владимира Путина на капоте.

Об этом сообщил в телеграм-канале офицер ВСУ Анатолий Штефан, показав, как фанаты Путина решили "креативно" украсить "Ладу".

"В связи со значительными достижениями в экономическом развитии, современных технологиях новой республики Дырляндия, на выставке был представлен новый концепт-кар", - посмеялся он.

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"Супер-кар" в оккупированном Донецке

"Супер-кар" в оккупированном Донецке

телеграм-канал Анатолия Штефана

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее пропагандисты террористической "ДНР" опозорились новостью, в которой хвастались появлением в оккупированном Донецке таксофона.

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Тема
Российско-украинский конфликт
Персона
Владимир Путин
Место
Украина Донецк
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Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
Надо много добиться, чтобы люди в знак уважения рисовали портрет не своего президента. В.Путин действительно Великий Президент Великой страны! Это вам не актёрешко, занимающийся жополизничеством и пресмыкательством, перед "учителем" (см. стенограмму) теряя достоинство, гордость и сводя на нет суверенитет своей же страны!
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Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
лучше бы было зад путлера и взасос целует этот зад задроченец.
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