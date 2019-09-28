Путин на "передке": в сети высмеяли очередной "прорыв" в "ДНР"

У террористов "ДНР" нашли автомобиль с изображением главы РФ Владимира Путина на капоте.

Об этом сообщил в телеграм-канале офицер ВСУ Анатолий Штефан, показав, как фанаты Путина решили "креативно" украсить "Ладу".

"В связи со значительными достижениями в экономическом развитии, современных технологиях новой республики Дырляндия, на выставке был представлен новый концепт-кар", - посмеялся он.

"Супер-кар" в оккупированном Донецке телеграм-канал Анатолия Штефана

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее пропагандисты террористической "ДНР" опозорились новостью, в которой хвастались появлением в оккупированном Донецке таксофона.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!