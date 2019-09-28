Путин на "передке": в сети высмеяли очередной "прорыв" в "ДНР"

У террористов "ДНР" нашли автомобиль с изображением главы РФ Владимира Путина на капоте.
Об этом сообщил в телеграм-канале офицер ВСУ Анатолий Штефан, показав, как фанаты Путина решили "креативно" украсить "Ладу".
"В связи со значительными достижениями в экономическом развитии, современных технологиях новой республики Дырляндия, на выставке был представлен новый концепт-кар", - посмеялся он.
"Супер-кар" в оккупированном Донецке
телеграм-канал Анатолия Штефана
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее пропагандисты террористической "ДНР" опозорились новостью, в которой хвастались появлением в оккупированном Донецке таксофона.
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