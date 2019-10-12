"Наши жены – пушки заряжены!" В сети "укололи" Путина из-за личной жизни

В сети пошутили над президентом России Владимиром Путиным из-за того, что он не женат.
Так, авторы Telegram-канала с названием "Оперативная линия" отметили, что "президент без первой леди выглядит не полно".
Они поделились фотографиями лидера Украины Владимира Зеленского с его женой Еленой, президента Дональда Трампа и Мелании, а также главы Франции Эмманюэля Макрона и Брижит.
Коллаж
"Как бы он не рассказывал всем истории из серии "наши жены – пушки заряжены", – сказано в сообщении.
Отметим, Путин около 30 лет был женат на уроженке Калининграда Людмиле Шкребневой. Они развелись в 2014 году.
Свою личную жизнь глава РФ не афиширует. Под секретом также информация о детях президента.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Недавно журналисты-расследователи заявили, что Мария Воронцова, возможная дочь Владимира Путина, является совладелицей фирмы "Номеко", которая под Санкт-Перетбургом строит радиологический медицинский комплекс.
Ранее появление Екатерины Тихоновой на федеральном канале вызвало ажиотаж в соцсетях. Россияне не исключили, что наследница Путина готовится заменить его на посту главы государства.
Также появилось видео, где глава фонда "Иннопрактика" Екатерина Тихонова, которую считают младшей дочерью президента Владимира Путина, защищала кандидатскую диссертацию в Московском государственном университете.
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