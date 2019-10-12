Главная Новости
12 октября • обновлено в 21:51
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Курьезы

"Наши жены – пушки заряжены!" В сети "укололи" Путина из-за личной жизни

1.8т Читать материал на украинском

В сети пошутили над президентом России Владимиром Путиным из-за того, что он не женат.

Так, авторы Telegram-канала с названием "Оперативная линия" отметили, что "президент без первой леди выглядит не полно".

Они поделились фотографиями лидера Украины Владимира Зеленского с его женой Еленой, президента Дональда Трампа и Мелании, а также главы Франции Эмманюэля Макрона и Брижит.

Новости
Произошла утечка о секретном супероружии Путина: что узнали

"Наши жены – пушки заряжены!" В сети "укололи" Путина из-за личной жизни

Коллаж

"Как бы он не рассказывал всем истории из серии "наши жены – пушки заряжены", – сказано в сообщении.

Отметим, Путин около 30 лет был женат на уроженке Калининграда Людмиле Шкребневой. Они развелись в 2014 году.

Свою личную жизнь глава РФ не афиширует. Под секретом также информация о детях президента.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Тег
политика
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
7
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
5
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ємець Олександр
Ємець Олександр
Існує версія, що Путін у 2014 році розійшовся зі своєю Людмилою не просто так. З початком російсько-української війни виникла потреба у двійниках Путіна. Тож аби не наражатися на зайві проблеми через дружину, Путін і наважився на розлучення. А ще кажуть, ніби колишня його дружина мешкає тепер десь за кордоном. То, можливо, і справжній Путін також коло неї?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Великий Кормчий
Великий Кормчий
пффф... какой то телегрипп "опыративна хоxлацка линея" пыталась подколоть Президента самой большой на планете Земля страны, тем что он один на куе вертит миллионы их самих)))
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Блоги / мнения

ads pixel