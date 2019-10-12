"Наши жены – пушки заряжены!" В сети "укололи" Путина из-за личной жизни

В сети пошутили над президентом России Владимиром Путиным из-за того, что он не женат.

Так, авторы Telegram-канала с названием "Оперативная линия" отметили, что "президент без первой леди выглядит не полно".

Они поделились фотографиями лидера Украины Владимира Зеленского с его женой Еленой, президента Дональда Трампа и Мелании, а также главы Франции Эмманюэля Макрона и Брижит.

Коллаж

"Как бы он не рассказывал всем истории из серии "наши жены – пушки заряжены", – сказано в сообщении.

Отметим, Путин около 30 лет был женат на уроженке Калининграда Людмиле Шкребневой. Они развелись в 2014 году.

Свою личную жизнь глава РФ не афиширует. Под секретом также информация о детях президента.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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