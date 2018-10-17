МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Курьезы

''Полторы пыльных волосины'': ''новый'' Путин вызвал подозрения

17.5тЧитать материал на украинском

В сети высмеяли новое фото президента РФ Владимира Путина, сделанное во время его приезда в Сочи.

Снимком в своем Twitter-аккаунте поделился журналист прокремлевского пула Дмитрий Смирнов. "Путин, Сиси (президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси. - Ред.) и "Кортеж": Президент Египта считает в уме, по карману ли ему этот "Аурус", - написал в посте журналист.

При этом украинский политтехнолог Алексей Голобуцкий обратил внимание на внешность главы РФ, заподозрив, что на фото изображен очередной его двойник.

Новости
''Свеженьких подвезли'': новое фото Путина с ''массовкой'' высмеяли в сети
''Полторы пыльных волосины'': ''новый'' Путин вызвал подозрения

twitter.com/dimsmirnov175

''Полторы пыльных волосины'': ''новый'' Путин вызвал подозрения

twitter.com/dimsmirnov175

"Сегодня к ас-Сиси отправили какого-то подозрительно волосатого Путина вместо привычной плешивой версии на полторы пыльных волосины", - написал он в своем Telegram-канале.

''Полторы пыльных волосины'': ''новый'' Путин вызвал подозрения

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Владимира Путина уличили в том, что на фото с жителями разных регионов изображены одни и те же подставные лица. Пользователи сети продемонстрировали доказательства своих слов.

Персоны
Владимир ПутинАлексей Голобуцкий
Место
Россия
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
0
769
Смешно
7
Интересно
2
Печально
6
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Попова Ольга
Попова Ольга
ПУТИН ХУЙЛО !
Показать комментарий полностью
Ответить
5
0
чорний Жупан
чорний Жупан
обожаю, когда майданутым гандонам впаривают подобную ху.ню! ))
Показать комментарий полностью
Ответить
2
4
Мартененко Сергей
Мартененко Сергей
чорний Жупан,ошибаешся,ты любишь когда тебе впаривает здоровеный чеченец,хрен по самые помидоры.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Попова Ольга
Попова Ольга
чорний Жупан, СЛАВА УКРАИНЕ ! ГЕРОЯМ СЛАВА ! ПУТИН ХУЙЛО ! ЖУПАН ПИДЕР !
Показать комментарий полностью
Ответить
4
1

Наши блоги