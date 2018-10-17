''Полторы пыльных волосины'': ''новый'' Путин вызвал подозрения

В сети высмеяли новое фото президента РФ Владимира Путина, сделанное во время его приезда в Сочи.

Снимком в своем Twitter-аккаунте поделился журналист прокремлевского пула Дмитрий Смирнов. "Путин, Сиси (президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси. - Ред.) и "Кортеж": Президент Египта считает в уме, по карману ли ему этот "Аурус", - написал в посте журналист.

При этом украинский политтехнолог Алексей Голобуцкий обратил внимание на внешность главы РФ, заподозрив, что на фото изображен очередной его двойник.

twitter.com/dimsmirnov175

twitter.com/dimsmirnov175

"Сегодня к ас-Сиси отправили какого-то подозрительно волосатого Путина вместо привычной плешивой версии на полторы пыльных волосины", - написал он в своем Telegram-канале.

Путин прокатил Сиси на "Кортеже": Президент России сам сел за руль своего лимузина и проехал по сочинскому автодрому pic.twitter.com/EtQKHx0ETA — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 17 жовтня 2018 р.

Путин, Сиси и "Кортеж": Президент Египта считает в уме, по карману ли ему этот "Аурус" pic.twitter.com/Sk4ZqASiF2 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 17 жовтня 2018 р.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Владимира Путина уличили в том, что на фото с жителями разных регионов изображены одни и те же подставные лица. Пользователи сети продемонстрировали доказательства своих слов.