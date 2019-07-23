"Похож на Путина": в Беларуси подняли на смех логотип города с пикантным подтекстом

В Гродно (Беларусь), где объявили конкурс на лучший туристический логотип города, один из участников предложил символ, который пользователи соцсетей посчитали похожим на половой орган.

Соответствующее фото разместили на сайте газеты "Вечерний Гродно". Снимок тут же разлетелся в сети (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, автор спорного логотипа Александр Симонов из Пинска заявил, что нарисовал в минималистическом стиле символ города Гродно, который необходимо было использовать, – оленя Святого Губерта.

Однако сеть увидела в логотипе совсем другое. "Так художник видит свой город. Очевидно, в городе не всё хорошо, есть проблемы", "Сперва показалось, что это Путин", "Олень на фото справа, а то, что слева, называть нельзя", "Очень похож на логотип нашей экономики", "Похоже на гениталии", "Он точно любит этот город", "Послание правительства народу", – сыронизировали в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее знаменитый французский сатирический журнал Charlie Hebdo отметился очередной скандальной выходкой. Таблоид решил разместить на титульной странице иллюстрацию женского полового органа.

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