"Это знак": в Одессе во время агитконцерта с неба упал фаллоимитатор

Во время агитационного концерта в Одессе неизвестные скинули с дрона на сцену огромный фаллоимитатор.

Квадрокоптер летал возле сцены в парке Горького во время концерта в поддержку кандидата в нардепы Евгения Червоненко. Инцидент произошел вечером в среду, 17 июля, сообщает Оblvesti.

Дрон в Одессе oblvesti.com.ua

Фаллоимитатор скинули под сцену oblvesti.com.ua

Дрон покружил несколько минут над зрителям, а после скинул фаллос под сцену. Неизвестные хулиганы бросили летательный аппарат в парке, позже его обнаружили полицейские.

"А в Одессе политический креатив растет на глазах. В парке Горького он дорос до огромного резинового члена, который "неизвестные хулиганы" запустили в небо, прикрепив его к дрону, ровно перед агитационным концертом Червоненко. Позже мега-фаллос сбросили на сцену", - написала в Facebook Елена Лебеденко.

Как сообщал OBOZREVATEL, известная певица выступила в Харькове и попала в скандал из-за экс-регионала.

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