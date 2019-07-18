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"Это знак": в Одессе во время агитконцерта с неба упал фаллоимитатор

3.1т Читать материал на украинском

Во время агитационного концерта в Одессе неизвестные скинули с дрона на сцену огромный фаллоимитатор.

Квадрокоптер летал возле сцены в парке Горького во время концерта в поддержку кандидата в нардепы Евгения Червоненко. Инцидент произошел вечером в среду, 17 июля, сообщает Оblvesti.

Дрон в Одессе

Дрон в Одессе

oblvesti.com.ua

Фаллоимитатор скинули под сцену

Фаллоимитатор скинули под сцену

oblvesti.com.ua

Дрон покружил несколько минут над зрителям, а после скинул фаллос под сцену. Неизвестные хулиганы бросили летательный аппарат в парке, позже его обнаружили полицейские.

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"А в Одессе политический креатив растет на глазах. В парке Горького он дорос до огромного резинового члена, который "неизвестные хулиганы" запустили в небо, прикрепив его к дрону, ровно перед агитационным концертом Червоненко. Позже мега-фаллос сбросили на сцену", - написала в Facebook Елена Лебеденко.

Как сообщал OBOZREVATEL, известная певица выступила в Харькове и попала в скандал из-за экс-регионала.

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Место
Украина Одесса
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Небесная кара(( Куем полбу каждому рагулю
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Петрова Ольга
Петрова Ольга
Poroshenko Petro, коцы много лет с куем чечена в жопе живут и еще за это плотят 1500000000 доляров
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