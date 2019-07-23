Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Курйози

"Схожий на Путіна": в Білорусі підняли на сміх логотип міста з пікантним підтекстом

Читати матеріал російською

У Гродно (Білорусь), де оголосили конкурс на кращий туристичний логотип міста, один з учасників запропонував символ, який користувачам соцмереж здався схожим на статевий орган.

Відповідне фото розмістили на сайті газети "Вечерний Гродно". Знімок тут же розлетівся в мережі (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Так, автор спірного логотипу Олександр Симонов із Пінська заявив, що намалював в мінімалістичному стилі символ міста Гродно, який необхідно було використовувати, – оленя Святого Губерта.

Новини
"Це знак": в Одесі під час агітконцерта з неба впав фалоімітатор
"Схожий на Путіна": в Білорусі підняли на сміх логотип міста з пікантним підтекстом

Проте мережа побачила в логотипі зовсім інше. "Так художник бачить своє місто. Очевидно, в місті не все добре, є проблеми", "Спершу здалося, що це Путін", "Олень на фото праворуч, а те, що зліва, називати не можна", "Дуже схожий на логотип нашої економіки" , "Схоже на геніталії", "Він точно любить це місто?", "Послання уряду народу", – зіронізували в коментарях.

"Схожий на Путіна": в Білорусі підняли на сміх логотип міста з пікантним підтекстом
"Схожий на Путіна": в Білорусі підняли на сміх логотип міста з пікантним підтекстом
"Схожий на Путіна": в Білорусі підняли на сміх логотип міста з пікантним підтекстом
"Схожий на Путіна": в Білорусі підняли на сміх логотип міста з пікантним підтекстом
"Схожий на Путіна": в Білорусі підняли на сміх логотип міста з пікантним підтекстом
"Схожий на Путіна": в Білорусі підняли на сміх логотип міста з пікантним підтекстом
"Схожий на Путіна": в Білорусі підняли на сміх логотип міста з пікантним підтекстом
"Схожий на Путіна": в Білорусі підняли на сміх логотип міста з пікантним підтекстом
"Схожий на Путіна": в Білорусі підняли на сміх логотип міста з пікантним підтекстом

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше знаменитий французький сатиричний журнал Charlie Hebdo відзначився черговою скандальною витівкою. Таблоїд вирішив розмістити на титульній сторінці ілюстрацію жіночого статевого органу.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Особа
Володимир Путін
Місце
Білорусь Гродно
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
6
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel