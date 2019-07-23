"Схожий на Путіна": в Білорусі підняли на сміх логотип міста з пікантним підтекстом

У Гродно (Білорусь), де оголосили конкурс на кращий туристичний логотип міста, один з учасників запропонував символ, який користувачам соцмереж здався схожим на статевий орган.

Відповідне фото розмістили на сайті газети "Вечерний Гродно". Знімок тут же розлетівся в мережі (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Так, автор спірного логотипу Олександр Симонов із Пінська заявив, що намалював в мінімалістичному стилі символ міста Гродно, який необхідно було використовувати, – оленя Святого Губерта.

Проте мережа побачила в логотипі зовсім інше. "Так художник бачить своє місто. Очевидно, в місті не все добре, є проблеми", "Спершу здалося, що це Путін", "Олень на фото праворуч, а те, що зліва, називати не можна", "Дуже схожий на логотип нашої економіки" , "Схоже на геніталії", "Він точно любить це місто?", "Послання уряду народу", – зіронізували в коментарях.

Новий логотип Гродно pic.twitter.com/QYmyHv6QiN - Yevgeniy Mudzhyri ™ (@mudzhyri) July 23, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше знаменитий французький сатиричний журнал Charlie Hebdo відзначився черговою скандальною витівкою. Таблоїд вирішив розмістити на титульній сторінці ілюстрацію жіночого статевого органу.

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