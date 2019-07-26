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"Педофилия какая-то": с Путиным случился конфуз в Кремле. Видео

1.2т Читать материал на украинском

Во время встречи президента России Владимира Путина с жителями затопленного российского города Тулуна в Кремле случился конфуз.

Маленькая девочка задрала платье вверх перед главой государства, чем смутила присутствовавших. Видео было опубликовано на странице "Кремлевский пул РИА" в Twitter. Путин после выходки ребенка предложил девочке станцевать для него.

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"Детям в Кремле можно не соблюдать протокол. А тем более из затопленного Тулуна, с которыми сегодня встречался Путин", – прокомментировали видео.

В сети бурно отреагировали на произошедшее.

Встреча с Путиным в Кремле

Встреча с Путиным в Кремле

Скриншот

"Педофилия какая-то": с Путиным случился конфуз в Кремле. Видео
"Педофилия какая-то": с Путиным случился конфуз в Кремле. Видео
"Педофилия какая-то": с Путиным случился конфуз в Кремле. Видео
"Педофилия какая-то": с Путиным случился конфуз в Кремле. Видео

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 июня 2006 года вся Россия недоумевала после странного поступка российского президента во время встречи с туристами у Кремля. Тогда Путин поцеловал 5-летнего мальчика в живот.

Вскоре он снова поцеловал ребенка – на этот раз в лоб.

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Место
Россия
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CARGO 100
CARGO 100
Ну, обос, вы и идиоты ...
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Satkin Andrey
Satkin Andrey
Обоз, вы и вправду идиоты?
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