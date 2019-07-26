"Педофілія якась": з Путіним трапився конфуз в Кремлі. Відео

Під час зустрічі президента Росії Володимира Путіна з мешканцями затопленого російського міста Тулуна в Кремлі трапився конфуз.

Маленька дівчинка задерла сукню догори перед главою держави, чим збентежила присутніх. Відео було опубліковано на сторінці "Кремлівський пул РІА" в Twitter. Путін після витівки дитини запропонував дівчинці станцювати для нього.

"Дітям в Кремлі можна не дотримуватися протоколу. А тим більше з затопленого Тулуна, з якими сьогодні зустрічався Путін", – прокоментували відео.

У мережі бурхливо відреагували на цю подію.

Зустріч з Путіним в Кремлі Скріншот

Дітям в Кремлі можна не дотримуватися протокол. А тим більше з затопленого Тулуна, з якими сьогодні встречатся Путін pic.twitter.com/qWl3B3UJ3q - Кремлівський пул РІА (@Kremlinpool_RIA) July 25, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL 28 червня 2006 року вся Росія дивувалася після дивного вчинку російського президента під час зустрічі з туристами у Кремля. Тоді Путін поцілував 5-річного хлопчика в живіт.

Незабаром він знову поцілував дитину – на цей раз в лоб.

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