"Педофілія якась": з Путіним трапився конфуз в Кремлі. Відео

Під час зустрічі президента Росії Володимира Путіна з мешканцями затопленого російського міста Тулуна в Кремлі трапився конфуз.
Маленька дівчинка задерла сукню догори перед главою держави, чим збентежила присутніх. Відео було опубліковано на сторінці "Кремлівський пул РІА" в Twitter. Путін після витівки дитини запропонував дівчинці станцювати для нього.
"Дітям в Кремлі можна не дотримуватися протоколу. А тим більше з затопленого Тулуна, з якими сьогодні зустрічався Путін", – прокоментували відео.
У мережі бурхливо відреагували на цю подію.
Зустріч з Путіним в Кремлі
Скріншот
Дітям в Кремлі можна не дотримуватися протокол. А тим більше з затопленого Тулуна, з якими сьогодні встречатся Путін pic.twitter.com/qWl3B3UJ3q- Кремлівський пул РІА (@Kremlinpool_RIA) July 25, 2019
Як повідомляв OBOZREVATEL 28 червня 2006 року вся Росія дивувалася після дивного вчинку російського президента під час зустрічі з туристами у Кремля. Тоді Путін поцілував 5-річного хлопчика в живіт.
Незабаром він знову поцілував дитину – на цей раз в лоб.
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