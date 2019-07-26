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"Педофілія якась": з Путіним трапився конфуз в Кремлі. Відео

22.8т Читати матеріал російською

Під час зустрічі президента Росії Володимира Путіна з мешканцями затопленого російського міста Тулуна в Кремлі трапився конфуз.

Маленька дівчинка задерла сукню догори перед главою держави, чим збентежила присутніх. Відео було опубліковано на сторінці "Кремлівський пул РІА" в Twitter. Путін після витівки дитини запропонував дівчинці станцювати для нього.

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"Дітям в Кремлі можна не дотримуватися протоколу. А тим більше з затопленого Тулуна, з якими сьогодні зустрічався Путін", – прокоментували відео.

У мережі бурхливо відреагували на цю подію.

Зустріч з Путіним в Кремлі

Зустріч з Путіним в Кремлі

Скріншот

"Педофілія якась": з Путіним трапився конфуз в Кремлі. Відео
"Педофілія якась": з Путіним трапився конфуз в Кремлі. Відео
"Педофілія якась": з Путіним трапився конфуз в Кремлі. Відео
"Педофілія якась": з Путіним трапився конфуз в Кремлі. Відео

Як повідомляв OBOZREVATEL 28 червня 2006 року вся Росія дивувалася після дивного вчинку російського президента під час зустрічі з туристами у Кремля. Тоді Путін поцілував 5-річного хлопчика в живіт.

Незабаром він знову поцілував дитину – на цей раз в лоб.

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Росія
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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
У хахлов мозги текут
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Хорошо-там где нас нет !
Хорошо-там где нас нет !
Стриптиз для деда-президента ! А маразм то крепчает, алени не хотят этого признавать - тем хуже для них !
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Хорошо-там где нас нет !, Знаешь, прочитал вот твой комментарий и сразу стало понятно откуда у вас такое засилье педофилов со стажем.
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Мда, по ходу деградация идет полным ходом.
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