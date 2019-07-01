"От счастливых украинцев": под Киевом "похоронили" Путина. Фотофакт

В городе Яготин Киевской области появилось очередное "надгробие" президенту Российской Федерации Владимиру Путину. На гранитном памятнике выбит портрет главы страны-агрессора и эпитафия "Владимиру Владимировичу от счастливых украинцев".

Соответствующее фото опубликовал на своей странице в Facebook пользователь Александр Харченко. "Ну вот умеют в родном Яготине качественно сделать", – с сарказмом отметил он в посте.

"Надгробие" Путину Facebook Александра Харченко

Такой "креатив" украинцев рассмешил пользователей соцсети, и они оставили под фото забавные комментарии.

"Это в РФ бы не прошло в интернет", "Кстати, художник у них хороший", "Действительно, качество фантастическое", "Вот с крестом прогадали. Надо было звезду ему влепить", "Крест надо перевернуть, этот не для грешников", "Какая тонкая работа! Мастера своего дела", "Добрые в Яготине люди", – иронизируют люди.

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 марта "могила" Путина с памятником, на котором выбили его фото, появилась в российском городе Набережные Челны. "Похороны" прошли у здания Следственного комитета России.

3 апреля импровизированное надгробие Путину впервые поставили в Санкт-Петербурге. Табличка с надписью "Путин В. В. 1952 – 2019. Предал народ России" появилась напротив Исаакиевского собора.

22 апреля в Екатеринбурге активисты снова провели протестную акцию против Путина и установили ему два надгробия. Одно из них появилось возле мэрии, а второе – около одной из станций метро.

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