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"Від щасливих українців": під Києвом "поховали" Путіна. Фотофакт

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У місті Яготин Київської області з'явився черговий "надгробок" президенту Російської Федерації Володимиру Путіну. На гранітному пам'ятнику вибито портрет глави держави-агресора й епітафія "Володимиру Володимировичу від щасливих українців".

Відповідне фото опублікував на своїй сторінці у Facebook користувач Олександр Харченко. "Ну ось уміють у рідному Яготині якісно зробити", – із сарказмом зазначив він у дописі.

"Надгробок" Путіну

"Надгробок" Путіну

Facebook Олександра Харченка

Такий "креатив" українців розсмішив користувачів соцмережі, і вони залишили під фото кумедні коментарі.

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"Це в РФ би не пройшло в інтернет", "До речі, художник у них гарний", "Дійсно, якість фантастична", "Ось із хрестом прогадали. Треба було зірку йому вліпити", "Хрест треба перевернути, цей не для грішників", "Яка тонка робота! Майстри своєї справи", "Добрі в Яготині люди", – іронізують користувачі.

"Від щасливих українців": під Києвом "поховали" Путіна. Фотофакт

"Від щасливих українців": під Києвом "поховали" Путіна. Фотофакт

"Від щасливих українців": під Києвом "поховали" Путіна. Фотофакт

"Від щасливих українців": під Києвом "поховали" Путіна. Фотофакт

"Від щасливих українців": під Києвом "поховали" Путіна. Фотофакт

Як повідомляв OBOZREVATEL, 10 березня "могила" Путіна з пам'ятником, на якому вибили його фото, з'явилася в російському місті Набережні Челни. "Похорон" відбувся біля будівлі Слідчого комітету Росії.

3 квітня імпровізований надгробок Путіну вперше поставили в Санкт-Петербурзі. Табличка з написом "Путін В. В. 1952 – 2019. Зрадив народ Росії" з'явилася навпроти Ісаакіївського собору.

22 квітня в Єкатеринбурзі активісти знову провели протестну акцію проти Путіна і встановили йому два надгробки. Один із них з'явився біля мерії, а другий – поблизу однієї зі станцій метро.

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Особа
Володимир Путін
Місце
УкраїнаКиїв
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Mihailova Kristina
Mihailova Kristina
Paгyлизм крепчал...
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