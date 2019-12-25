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25 декабря • обновлено в 03:03
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Оптическая иллюзия с качелями разделила сеть

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В сети разгорелся новый спор из-за оптической иллюзии с человеком на качелях.

Ролик был размещен в приложении TikTok и разошелся в Twitter. Голос за кадром утверждает, что качающийся повернут лицом к зданию. Его же собеседник говорит, что это не так. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Именно это разногласие и сделало видео вирусным. Оно набрало больше 10 миллионов просмотров.

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Оптическая иллюзия с качелями разделила сеть

Скриншот с видео

Пользователи также разделились на два лагеря. "Вы когда-нибудь были на качелях? Ваши ноги перед вами, так что в этом случае, очевидно, он качается лицом к зданию", — написал один из них в комментариях. Но ему тут же возразили.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети вызвала восторг новая оптическая иллюзия с фигурой, которая вращается.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
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