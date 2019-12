Оптическая иллюзия с качелями разделила сеть

В сети разгорелся новый спор из-за оптической иллюзии с человеком на качелях.

Ролик был размещен в приложении TikTok и разошелся в Twitter. Голос за кадром утверждает, что качающийся повернут лицом к зданию. Его же собеседник говорит, что это не так. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Именно это разногласие и сделало видео вирусным. Оно набрало больше 10 миллионов просмотров.

Пользователи также разделились на два лагеря. "Вы когда-нибудь были на качелях? Ваши ноги перед вами, так что в этом случае, очевидно, он качается лицом к зданию", — написал один из них в комментариях. Но ему тут же возразили.

Im losing my mind can someone tell me which way he’s facing pic.twitter.com/gIvIDzRkOd