Оптична ілюзія з гойдалками розділила мережу

У мережі розгорілася нова суперечка через оптичну ілюзію з людиною на гойдалках.

Ролик був розміщений у додатку TikTok і розійшовся в Twitter. Голос за кадром стверджує, що той, хто гойдається, повернутий обличчям до будівлі. Його ж співрозмовник каже, що це не так. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Саме ця суперечка і зробила відео вірусним. Воно набрало більше 10 мільйонів переглядів.

Користувачі також розділилися на два табори. "Ви коли-небудь були на гойдалках? Ваші ноги перед вами, так що в цьому випадку, очевидно, він гойдається лицем до будівлі", – написав один зі них в коментарях. Але йому тут же заперечили.

Im losing my mind can someone tell me which way he 's facing pic.twitter.com/gIvIDzRkOd