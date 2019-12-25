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25 грудня • оновлено в 03:03
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Оптична ілюзія з гойдалками розділила мережу

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У мережі розгорілася нова суперечка через оптичну ілюзію з людиною на гойдалках.

Ролик був розміщений у додатку TikTok і розійшовся в Twitter. Голос за кадром стверджує, що той, хто гойдається, повернутий обличчям до будівлі. Його ж співрозмовник каже, що це не так. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Саме ця суперечка і зробила відео вірусним. Воно набрало більше 10 мільйонів переглядів.

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Оптична ілюзія з гойдалками розділила мережу

Скріншот з відео

Користувачі також розділилися на два табори. "Ви коли-небудь були на гойдалках? Ваші ноги перед вами, так що в цьому випадку, очевидно, він гойдається лицем до будівлі", – написав один зі них в коментарях. Але йому тут же заперечили.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі викликала захват нова оптична ілюзія з фігурою, яка обертається.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
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