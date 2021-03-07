Минздрав намерен оштрафовать 'Лекхим' за срыв поставок китайской вакцины Sinovac

Министерство здравоохранения Украины (Минздрав) собирается оштрафовать украинскую фармацевтическую компанию "Лекхим" за задержки с поставкой вакцины против коронавируса CoronaVac от китайской компании Sinovac Biontech.

Об этом в комментарии британскому агентству новостей Reuters заявил заместитель министра здравоохранения Игорь Иващенко. По его словами, решение об одобрении использования препарата еще не принято.

Отмечается, что правительство отклонило просьбы "Лекхима" изменить график отгрузки и способ измерения эффективности вакцины. Недавно в компании уверяли, что первая партия китайской вакцины прибудет ​​в Украину 15 марта.

"Они определенно не соблюдают заявленные сроки. Будут штрафы, которые указаны в контракте", – подчеркнул Иващенко.

Известно, что Украина согласилась купить 1,9 миллиона доз вакцины от Sinovac Biontech и рассчитывала получить первые 700 тысяч доз в течение месяца после утверждения препарата в Китае 6 февраля.

Согласно контракту, правительство имеет право наложить на поставщика штраф в размере 0,1% от стоимости груза за каждый день задержки.

Напомним: Sinovac Biontech (Китай) еще в прошлом году подписала с украинской компанией "Лекхим" меморандум о сотрудничестве. При этом украинскому правительству предложили закупить вакцину уже при помощи украинской фирмы.

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