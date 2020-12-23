Минобороны рассмешило украинцев заявлением Тарана о "фальцете". Фото курьеза

Пресс-служба Министерства обороны Украины рассмешила пользователей сети, опубликовав заявление о том, что слухи об отставке главы ведомства Андрея Тарана – "фальцет".

Сообщение с ошибкой было распространено на странице Минобороны в Facebook 23 декабря. Впоследствии оно несколько раз редактировалось и даже переписывалось наново.

Пресс-служба процитировала Тарана относительно его возможного увольнения: "Я первым проинформирую общество, если наступит время открывать "третий конверт". Пока – фальцет".

Последнее слово, которое обозначает высокий регистр голоса, в ведомстве меняли на фальстарт (преждевременный старт). В другом варианте исправления ошибки пресс-служба объясняла, что с итальянского языка фальцет означает "ложный".

Пользователи социальной сети Facebook бурно отреагировали на курьезное сообщение.

"Позывной "Фальцет", – пошутил нардеп из "Европейской Солидарности" Владимир Арьев о Таране.

Некоторые предположили, что причиной ошибки якобы могло быть автоисправление текста на телефоне.

Предлагаем посмотреть реакцию на пост других интернет-пользователей:

Напомним, 23 декабря стало известно, что Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки направил президенту Владимиру Зеленскому письмо с выражением недоверия Тарану.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно украинский журналист Юрий Бутусов принял предложение стать внештатным советником министра обороны Андрея Тарана. Он сказал, что ему предлагали четыре должности в ведомстве.