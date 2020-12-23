Міноборони розсмішило українців заявою Тарана про "фальцет". Фото курйозу

Пресслужба Міністерства оборони України розсмішила користувачів мережі, опублікувавши заяву про те, що чутки про відставку глави відомства Андрія Тарана – "фальцет".

Повідомлення з помилкою було поширене на сторінці Міноборони у Facebook 23 грудня. Згодом воно кілька разів редагувалося і навіть переписувалося наново.

Пресслужба процитувала Тарана щодо його можливого звільнення: "Я першим проінформую суспільство, якщо настане час відкривати "третій конверт". Поки – фальцет".

Останнє слово, яке позначає високий регістр голосу, у відомстві міняли на фальстарт (передчасний старт). В іншому варіанті виправлення помилки пресслужба пояснювала, що з італійської мови фальцет означає "помилковий".

Користувачі соціальної мережі Facebook бурхливо відреагували на курйозне повідомлення.

"Позивний "Фальцет", – пожартував нардеп з "Європейською Солідарності" Володимир Ар'єв про Тарана.

Деякі припустили, що причиною помилки нібито могло бути автовиправлення тексту на телефоні.

Пропонуємо подивитися реакцію на пост інших інтернет-користувачів:

Нагадаємо, 23 грудня стало відомо, що Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки направив президенту Володимиру Зеленському лист з висловленням недовіри Тарану.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно український журналіст Юрій Бутусов прийняв пропозицію стати позаштатним радником міністра оборони Андрія Тарана. Він сказав, що йому пропонували чотири посади у відомстві.