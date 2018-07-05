"Мальчику в трусиках было бы 7 лет": украинцы отметили годовщину эпичного фейка пропагандистов

В день 4 годовщины освобождения Славянска и Краматорска от оккупантов украинцы вспомнили о самом ярком и нелепом сюжете российских пропагандистов "Первого канала" о том, как солдаты АТО якобы показательно "распяли" трехлетнего мальчика на глазах у его матери.

Напомним, россияне показали интервью с некой Галиной Пышняк, которая утверждала, что украинские военные в Славянске якобы прибили гвоздями трехлетнего мальчика на доску объявлений и заставили его мать смотреть, как он умирает.

В сети шутят, что "мальчику в трусиках было бы уже 7 лет, а осенью он пошел бы в школу".

"Ему могло бы быть сейчас 7 лет. Еще сегодня ровно 4 года, как распяли 3-летнего мальчика в трусиках в центре Славянска. Это было ужасно, больно вспоминать. Все происходило на глазах у матери. Как Иисуса... А потом еще надрезы сделали. Помним. Скорбим", - написал в Twitter публицист Александр Тверской.

Ему могло бы быть сейчас 7 лет.



Еще сегодня ровно 4 года, как распяли 3-летнего мальчика в трусиках в центре Славянска. Это было ужасно, больно вспоминать. Все происходило на глазах у матери. Как Иисуса...



А потом еще надрезы сделали. Помним. Скорбим. pic.twitter.com/FvrmIlfWCE — Александр Тверской (@TverskoyAA) 5 июля 2018 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, российско-террористические войска на Донбассе 4 года покинули захваченные Славянск и Краматорск, несмотря на демонстративные обещания устроить там "Сталинград".