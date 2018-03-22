"Понравилось на нарах": как соцсети отреагировали на задержание Савченко

Пользователи сети с юмором отреагировали на задержание сотрудниками СБУ внефракционного нардепа Надежды Савченко, согласие на привлечение к ответственности которой дала Верховная Рада.

"Обозреватель" собрал самые смешные и актуальные посты украинцев в социальных сетях.

"Савченко знала, что ее арестуют, кто ей мешал сделать теракт за целую неделю?", - пишет пользователь с ником Добрый Укр.

Другой пользователь интересуется, выехал ли из России адвокат Марк Фейгин для защиты Савченко.

Многие шутят по поводу "бессмысленности" освобождения Надежды из российской тюрьмы два года назад.

"Снимут ли Савченко с доски почета в родной школе. А зачем, собственно, из РФ забирали то?", - пишет Katerina Vo.

"Не прошло и 2-х лет, как Савченко опять вернулась в тюрьму, только уже в украинскую", - пишет другой пользователь в Twitter.

Также припомнили и недавнее заявление Савченко о том, что она планирует баллотироваться в президенты Украины.

Появилась также реакция на резонансное видео, продемонстрированное генпрокурором в Раде, с доказательствами подготовки Савченко теракта в центре Киева.

Пользователи также подумали, какой будет возможная реакция на задержание Савченко со стороны политиков и международных партнеров Украины.

"Реакция ЕС и НАТО на задержание Савченко будет такая же, как и на высылку из страны Саакашвили - ни у кого не встанет, ни у кого не взмокреет", - пишет другой пользователь.

Иронизируют пользователи и по поводу возможных причин такого поведение Савченко - есть версия и о "тяжелых наркотиках".