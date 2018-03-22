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"Понравилось на нарах": как соцсети отреагировали на задержание Савченко

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Пользователи сети с юмором отреагировали на задержание сотрудниками СБУ внефракционного нардепа Надежды Савченко, согласие на привлечение к ответственности которой дала Верховная Рада.

"Обозреватель" собрал самые смешные и актуальные посты украинцев в социальных сетях.

"Савченко знала, что ее арестуют, кто ей мешал сделать теракт за целую неделю?", - пишет пользователь с ником Добрый Укр.

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Другой пользователь интересуется, выехал ли из России адвокат Марк Фейгин для защиты Савченко.

Многие шутят по поводу "бессмысленности" освобождения Надежды из российской тюрьмы два года назад.

"Снимут ли Савченко с доски почета в родной школе. А зачем, собственно, из РФ забирали то?", - пишет Katerina Vo.

"Не прошло и 2-х лет, как Савченко опять вернулась в тюрьму, только уже в украинскую", - пишет другой пользователь в Twitter.

Также припомнили и недавнее заявление Савченко о том, что она планирует баллотироваться в президенты Украины.

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Появилась также реакция на резонансное видео, продемонстрированное генпрокурором в Раде, с доказательствами подготовки Савченко теракта в центре Киева.

Пользователи также подумали, какой будет возможная реакция на задержание Савченко со стороны политиков и международных партнеров Украины.

"Реакция ЕС и НАТО на задержание Савченко будет такая же, как и на высылку из страны Саакашвили - ни у кого не встанет, ни у кого не взмокреет", - пишет другой пользователь.

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Иронизируют пользователи и по поводу возможных причин такого поведение Савченко - есть версия и о "тяжелых наркотиках".

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