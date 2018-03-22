"Сподобалось на нарах": як соцмережі відреагували на затримання Савченко

Користувачі мережі з гумором відреагували на затримання співробітниками СБУ позафракційного нардепа Надії Савченко, згоду на притягнення до відповідальності якої дала Верховна Рада.

"Обозреватель" зібрав найбільш смішні та актуальні пости українців в соціальних мережах.

"Савченко знала, що її заарештують, хто їй заважав вчинити теракт за цілий тиждень?", - пише користувач з ніком Добрий Укр.

Інший користувач цікавиться, чи виїхав із Росії адвокат Марк Фейгін для захисту Савченко.

Багато жартують з приводу "безглуздості" звільнення Надії з російської в'язниці два роки тому.

"Чи знімуть Савченко з дошки пошани в рідній школі. А навіщо, власне, з РФ забирали то?", - пише Katerina Vo.

"Не минуло й 2-х років, як Савченко знову повернулася у в'язницю, тільки вже в українську", - пише інший користувач в Twitter.

Також пригадали і недавню заяву Савченко про те, що вона планує балотуватися в президенти України.

З'явилася також реакція на резонансне відео, продемонстроване генпрокурором в Раді, з доказами підготовки Савченко теракту в центрі Києва.

Користувачі також подумали, якою буде можлива реакція на затримання Савченко з боку політиків і міжнародних партнерів України.

"Реакція ЄС і НАТО на затримання Савченко буде така ж, як і на висилку з країни Саакашвілі - ні у кого не встане, ні у кого не взмокреет", - пише інший користувач.

Іронізують користувачі і з приводу можливих причин такого поводження Савченко - є версія і про "важкі наркотики".