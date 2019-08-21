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"Испугался себя?" В сети появилось забавное фото кота в зеркале

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В сети появилась забавная фотография кота, который сидит в умывальнике и смотрит на отражение в зеркале с большим удивлением или даже испугом.

Снимок опубликовал блогер под ником 41 Strange на своей странице в Twitter. Состоянием на 17:00 вторника, 20 августа, пост набрал более 27 тысяч ретвитов, а также больше 93 тысяч лайков.

"Кот видит отражение в увеличительное зеркало", – коротко подписал фото автор поста.

Забавное фото кота в зеркале

Забавное фото кота в зеркале

Twitter/41 Strange

Пользователи принялись активно комментировать кадр и даже придумывать новые шутки, выставляя свои версии снимка. Некоторые из них также подметили, что кот смотрит не на себя, а на автора фото.

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"Он смотрит на того, кто снимает, а не на себя", – подчеркнули пользователи.

Версии кадра от пользователей

Версии кадра от пользователей

Скриншот

Версии кадра от пользователей

Версии кадра от пользователей

Скриншот

Комментарии под постом

Комментарии под постом

Скриншот

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