"Злякався себе?" У мережі з'явилося кумедне фото кота в дзеркалі

У мережі з'явилася кумедна фотографія кота, який сидить у рукомийнику і дивиться на своє відображення у дзеркалі з великим подивом або навіть переляком.

Знімок опублікував блогер під ніком 41 Strange на своїй сторінці в Twitter. Станом на 17:00 вівторка, 20 серпня, пост набрав більше 27 тисяч ретвітів, а також понад 93 тисячі лайків.

"Кіт бачить відображення у збільшувальне дзеркало", – коротко підписав фото автор поста.

Кумедне фото кота в дзеркалі Twitter/41 Strange

Користувачі почали активно коментувати кадр і навіть вигадувати нові жарти, виставляючи свої версії знімку. Деякі з них також помітили, що кіт дивиться не на себе, а на автора фото.

"Він дивиться на того, хто знімає, а не на себе", – наголосили користувачі.

Версії кадру від користувачів Скріншот

Версії кадру від користувачів Скріншот

Коментарі під постом Скріншот

Cat seeing reflection in magnifying mirror pic.twitter.com/aeKFb6u8GB - 41 Strange (@ 41Strange) 17 серпня 2019 р

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