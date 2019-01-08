''Хочет домой в ад!'' Путин вызвал шквал проклятий, прикоснувшись к свинье

Президент России Владимир Путин на счастье вморозил монетку в ледяную свинью-копилку в Санкт-Петербурге, чем вызвал бурю негатива в сети.

Фото Путина, загадующего желание, опубликовал в своем Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

Комментарии разделились на саркастичные и те, которые можно сравнить с проклятиями.

Пользователи шутили, что Путин просил еще два срока, но самые недовольные отвечали: "Лучше бы он сам туда вморозился", "А я желание загадал, чтобы скорее Бог его в Рай прибрал и мир земле дал", "Путин хочет домой в ад!"

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Путин был замечен на публике с перевязанным пальцем. О повреждении политика стало известно во время его визита в Спасо-Преображенский собор в Санкт-Петербурге на Рождество.