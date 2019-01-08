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''Хочет домой в ад!'' Путин вызвал шквал проклятий, прикоснувшись к свинье

1.9тЧитать материал на украинском

Президент России Владимир Путин на счастье вморозил монетку в ледяную свинью-копилку в Санкт-Петербурге, чем вызвал бурю негатива в сети.

Фото Путина, загадующего желание, опубликовал в своем Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

''Хочет домой в ад!'' Путин вызвал шквал проклятий, прикоснувшись к свинье

Комментарии разделились на саркастичные и те, которые можно сравнить с проклятиями.

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''Хочет домой в ад!'' Путин вызвал шквал проклятий, прикоснувшись к свинье

Пользователи шутили, что Путин просил еще два срока, но самые недовольные отвечали: "Лучше бы он сам туда вморозился", "А я желание загадал, чтобы скорее Бог его в Рай прибрал и мир земле дал", "Путин хочет домой в ад!"

''Хочет домой в ад!'' Путин вызвал шквал проклятий, прикоснувшись к свинье

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Путин был замечен на публике с перевязанным пальцем. О повреждении политика стало известно во время его визита в Спасо-Преображенский собор в Санкт-Петербурге на Рождество.

Персона
Владимир Путин
Место
Россия
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Комментарии на сайте не модерированы
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Педофил на подкачанных каблуках достал до спины свиньи-копилки, чтобы вмуровать монетку или всё-таки ему подставляли лестницу?
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Пигин Макс
Пигин Макс
Хохлы, вы реально больные!!!
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Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Пигин Макс, ты - пидар!
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Суть? Она проста...Всё это фуфло ...придуманное Обозревателем ...Путина любят все россияне Это факт А вашего алкаша вы украинцы не любите И это факт
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Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Andreevski Andrey, продолжайте страстно любить своего Йухла в очко!
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