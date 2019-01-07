''Опять по Воронежу!'' В сети высмеяли очередное хвастовство Путина

Президент России Владимир Путин похвастался выстрелом из пушки Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге.

Видео в своем Twitter показал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов. Пропагандистские СМИ сообщили, что вместе с президентом РФ право дать залп из Д-30 было предоставлено коренному петербуржцу, почетному строителю России Владимиру Бендету, которому как раз исполнилось 85 лет.

Российские пользователи не оценили нового приема Путина.

Скриншот с видео

"Опять по Воронежу?", "Первый выстрел по Воронежу! Понеслась!", "Это не он в наш сухогруз попал, который затонул возле Турции?" – иронизируют они.

"Поздравляю! Прекрасный полуденный выстрел! Попали, Владимир Владимирович! - Тут не промахнешься": Путин пострелял из пушки Петропавловской крепости pic.twitter.com/g0BX99ejp2 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 7 января 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, Путин нарвался на критику своих граждан из-за посещения церкви.