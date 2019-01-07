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''Опять по Воронежу!'' В сети высмеяли очередное хвастовство Путина

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Президент России Владимир Путин похвастался выстрелом из пушки Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге.

Видео в своем Twitter показал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов. Пропагандистские СМИ сообщили, что вместе с президентом РФ право дать залп из Д-30 было предоставлено коренному петербуржцу, почетному строителю России Владимиру Бендету, которому как раз исполнилось 85 лет.

Российские пользователи не оценили нового приема Путина.

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''Опять по Воронежу!'' В сети высмеяли очередное хвастовство Путина

Скриншот с видео

"Опять по Воронежу?", "Первый выстрел по Воронежу! Понеслась!", "Это не он в наш сухогруз попал, который затонул возле Турции?" – иронизируют они.

''Опять по Воронежу!'' В сети высмеяли очередное хвастовство Путина
''Опять по Воронежу!'' В сети высмеяли очередное хвастовство Путина
''Опять по Воронежу!'' В сети высмеяли очередное хвастовство Путина

Как сообщал OBOZREVATEL, Путин нарвался на критику своих граждан из-за посещения церкви.

Персона
Владимир Путин
Место
Россия
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Бурмистров Вадим
Бурмистров Вадим
Ну куда ему до пороха? Президент Украины открывает 100км дороги, вот это пиар.
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