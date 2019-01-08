''Хоче додому в пекло!'' Путін викликав шквал прокльонів, доторкнувшись до свині

Президент Росії Володимир Путін на щастя вморозив монетку в крижану свиню-скарбничку в Санкт-Петербурзі, чим викликав бурю негативу в мережі.

Фото Путіна, який загадує бажання, опублікував у своєму Twitter журналіст кремлівського пулу Дмитро Смирнов.

Коментарі розділилися на саркастичні і ті, які можна порівняти з прокльонами.

Користувачі жартували, що Путін просив ще два терміни, але найкритичніші відповідали: "Краще б він сам туди вморозився", "А я бажання загадав, щоб швидше Бог його в Рай прибрав і мир землі дав", "Путін хоче додому в пекло!"

Як повідомляв OBOZREVATEL, Володимир Путін був помічений на публіці з перев'язаним пальцем. Про пошкодження політика стало відомо під час його візиту в Спасо-Преображенський собор у Санкт-Петербурзі на Різдво.