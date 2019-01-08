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''Хоче додому в пекло!'' Путін викликав шквал прокльонів, доторкнувшись до свині

1.9тЧитати матеріал російською

Президент Росії Володимир Путін на щастя вморозив монетку в крижану свиню-скарбничку в Санкт-Петербурзі, чим викликав бурю негативу в мережі.

Фото Путіна, який загадує бажання, опублікував у своєму Twitter журналіст кремлівського пулу Дмитро Смирнов.

''Хоче додому в пекло!'' Путін викликав шквал прокльонів, доторкнувшись до свині

Коментарі розділилися на саркастичні і ті, які можна порівняти з прокльонами.

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''Хоче додому в пекло!'' Путін викликав шквал прокльонів, доторкнувшись до свині

Користувачі жартували, що Путін просив ще два терміни, але найкритичніші відповідали: "Краще б він сам туди вморозився", "А я бажання загадав, щоб швидше Бог його в Рай прибрав і мир землі дав", "Путін хоче додому в пекло!"

''Хоче додому в пекло!'' Путін викликав шквал прокльонів, доторкнувшись до свині

Як повідомляв OBOZREVATEL, Володимир Путін був помічений на публіці з перев'язаним пальцем. Про пошкодження політика стало відомо під час його візиту в Спасо-Преображенський собор у Санкт-Петербурзі на Різдво.

Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
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Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Педофил на подкачанных каблуках достал до спины свиньи-копилки, чтобы вмуровать монетку или всё-таки ему подставляли лестницу?
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Пигин Макс
Пигин Макс
Хохлы, вы реально больные!!!
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Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Пигин Макс, ты - пидар!
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Суть? Она проста...Всё это фуфло ...придуманное Обозревателем ...Путина любят все россияне Это факт А вашего алкаша вы украинцы не любите И это факт
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Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Andreevski Andrey, продолжайте страстно любить своего Йухла в очко!
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