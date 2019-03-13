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"Газманов провалился под сцену в Донецке": найдено реальное видео

1.5тЧитать материал на украинском

Украинские СМИ растиражировали видео, на котором якобы российский певец Олег Газманов во время выступления на территории "ДНР" проваливается под сцену, а фонограмма продолжает играть.

В подводке к "новости" даже сообщают, что концерт "был посвящен дню железнодорожника", а сам артист якобы после этого заявил, что "счастлив выступать в Донецке".

"Газманов провалился под сцену в Донецке": найдено реальное видео

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На самом же деле, OBOZREVATEL нашел раннее видео, на котором слышно, что ситуация происходит не под песню Газманова, однако рассмотреть, кто выступает со спины невозможно. Этим и воспользовались создатели фейка, наложив другую музыку на видеоизображение.

"Газманов провалился под сцену в Донецке": найдено реальное видео

"Газманов провалился под сцену в Донецке": найдено реальное видео

"Газманов провалился под сцену в Донецке": найдено реальное видео

"Газманов провалился под сцену в Донецке": найдено реальное видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети и СМИ распространили фейк о президенте Порошенко, который якобы убегал с митинга в Житомире. На самом деле он наоборот шел к собравшимся людям.

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Персона
Олег Газманов
Место
Украина
Тег
фейки
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