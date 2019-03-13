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"Газманов провалився під сцену в Донецьку": знайдено реальне відео

1.5тЧитати матеріал російською

Українські ЗМІ розтиражували відео, на якому нібито російський співак Олег Газманов під час виступу на території "ДНР" провалюється під сцену, а фонограма продовжує грати.

У підводці до "новини" навіть повідомляють, що концерт "був присвячений дню залізничника", а сам артист нібито після цього заявив, що "щасливий виступати в Донецьку".

"Газманов провалився під сцену в Донецьку": знайдено реальне відео

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Насправді ж, OBOZREVATEL знайшов раннє відео, на якому чутно, що ситуація відбувається не під пісню Газманова, однак розглянути, хто виступає зі спини неможливо. Цим і скористалися творці фейку, наклавши іншу музику на відеозображення.

"Газманов провалився під сцену в Донецьку": знайдено реальне відео

"Газманов провалився під сцену в Донецьку": знайдено реальне відео

"Газманов провалився під сцену в Донецьку": знайдено реальне відео

"Газманов провалився під сцену в Донецьку": знайдено реальне відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі і ЗМІ поширили фейк про президента Порошенко, який нібито втікав з мітингу в Житомирі. Насправді він навпаки йшов до присутніх людям.

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Особа
Олег Газманов
Місце
Україна
Тег
фейки
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