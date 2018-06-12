"Это ад и позор!" В России наглядно показали, что значит слово Путина: фотофакт

Президент России Владимир Путин не выполнил свое обещание относительно ремонта дорог на крупнейшем острове озера Байкал Ольхоне.

Об этом в Facebook сообщила пользователь Мария Снеговая, опубликовав фотографии дорог, который находятся в ужасном состоянии.

С данной проблемой к Путину обратились в 2017 году во время прямой линии. Глава РФ после жалобы пообещал разобраться с ситуацией, а вскоре поручил достроить дорогу. Но, как видно на свежих кадрах, дорога на острове по-прежнему находится в плачевном состоянии.

"Президент обещал, а воз и нынче там. Дороги на острове, туристической мекке Байкала, - это ад, ужас, ещё раз ужас, ад и национальный позор!" - написала Снеговая.

Как сообщал OBOZREVATEL, Путину более 10 лет не удается выполнить одно обещание.