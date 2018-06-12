"Це пекло і ганьба!" У Росії наочно показали, що значить слово Путіна: фотофакт

Президент Росії Володимир Путін не виконав свою обіцянку щодо ремонту доріг на найбільшому острові озера Байкал Ольхоне.

Про це у Facebook повідомила користувач Марія Снігова, опублікувавши фотографії доріг, який знаходяться в жахливому стані.

Із цією проблемою до Путіна звернулися в 2017 році під час прямої лінії. Глава РФ після скарги пообіцяв розібратися із ситуацією, а незабаром доручив добудувати дорогу. Але, як видно на свіжих кадрах, дорога на острові й далі знаходиться в жалюгідному стані.

"Президент обіцяв, а віз і нині там. Дороги на острові, туристичній мецці Байкалу, - це пекло, жах, ще раз жах, пекло та національна ганьба!" - написала Снігова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Путіну більше 10 років не вдається виконати одну обіцянку.