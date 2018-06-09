"Он еще и готовит!" Путин рассмешил своими пельменями

Президент РФ Владимир Путин во время государственного визита в Китай "угостил" главу КНР Си Цзиньпиня приготовленными собственноручно блинами и пельменями.

Видео, на котором снято, как Путин готовит китайские деликатесы - фаршированные блины и "пельмени" гоубули - опубликовал на своей странице в Twitter российский журналист Дмитрий Смирнов.

"Вкусно? Потому что я готовил", - пошутил глава РФ.

"Я готовил": Путин угощает Си блинами и пельменями pic.twitter.com/6gTOf26kIL — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 9 червня 2018 р.

"Я готовил, из санкционочки. Жаль только, что из-под бульдозера блины и получаются, но, если сморкнуть и завернуть, получается пельмень. Жри, дорогой, только деньги мне давай", - отметил один из комментаторов под роликом.

Другие интернет-пользователи также высмеяли поступок Путина.

"Хозяюшка", "Французский маникюр прекрасен", "Почему блины не с лопаты? Непорядок", "С Новичком?" "Ну и логика! Путин в Китае, готовят китайские повара, а в итоге угощает Путин", "Может ему поменять квалификацию, хоть какая-то польза будет", - отмечают в сети.

"Сам уже как ботоксный пельмень. Оно ещё и готовит теперь. Когда он уже в прямом эфире будет осеменять коров и принимать роды у свиноматок?" - отреагировал на происходящее украинский политолог и блогер Алексей Голобуцкий на своей странице в Facebook.

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