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"Он еще и готовит!" Путин рассмешил своими пельменями

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Президент РФ Владимир Путин во время государственного визита в Китай "угостил" главу КНР Си Цзиньпиня приготовленными собственноручно блинами и пельменями.

Видео, на котором снято, как Путин готовит китайские деликатесы - фаршированные блины и "пельмени" гоубули - опубликовал на своей странице в Twitter российский журналист Дмитрий Смирнов.

"Вкусно? Потому что я готовил", - пошутил глава РФ.

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"Я готовил, из санкционочки. Жаль только, что из-под бульдозера блины и получаются, но, если сморкнуть и завернуть, получается пельмень. Жри, дорогой, только деньги мне давай", - отметил один из комментаторов под роликом.

Другие интернет-пользователи также высмеяли поступок Путина.

"Хозяюшка", "Французский маникюр прекрасен", "Почему блины не с лопаты? Непорядок", "С Новичком?" "Ну и логика! Путин в Китае, готовят китайские повара, а в итоге угощает Путин", "Может ему поменять квалификацию, хоть какая-то польза будет", - отмечают в сети.

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"Сам уже как ботоксный пельмень. Оно ещё и готовит теперь. Когда он уже в прямом эфире будет осеменять коров и принимать роды у свиноматок?" - отреагировал на происходящее украинский политолог и блогер Алексей Голобуцкий на своей странице в Facebook.

Ранее OBOZREVATEL писал, как на Западе высмеяли президента РФ Владимира Путина из-за кота по кличке Мостик.

Персоны
Владимир ПутинСи Цзиньпин
Место
Китай
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гулям Тамерлана
гулям Тамерлана
Товарищ Си,какой же ты поц!Ушлепок был у тебя в руках-грохнул бы мудака и все до Урала-Китай!Пару армий НОАК быстро научили бы кацапов щуриться и элементарному:"Нихао".
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Русский Солдат
Русский Солдат
Завидуют свидурни россиянам, что у них такой президент: мужественный, умный, сильный, хладнокровный, спортивный. На свою пьянь и попрошайку посмотрят и зло берет. Но терпите, другого вы пока не достойны.
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Д Алексей
Д Алексей
Русский Солдат, или еще https://www.youtube.com/watch?v=fIllvYELj88 , мне интересно твое мнение, а что не правда в этом видео ???
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Д Алексей
Д Алексей
Русский Солдат, смотрим и пытаемся понять, если есть чем - Россия провинция Китая https://www.youtube.com/watch?v=XOake8pxo1I
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Иванов Сергей
Иванов Сергей
Красава!
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Д Алексей
Д Алексей
Иванов Сергей, угу https://www.youtube.com/watch?v=dGvA19C92go
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